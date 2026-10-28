PWI Kalbar Gelar OKK Angkatan VI di Sanggau, Tekankan Profesionalisme dan Etika Jurnalistik

PONTIANAK POST - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Barat kembali menggelar Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) Angkatan VI di Kabupaten Sanggau, Rabu (28/10).

Kegiatan tersebut mengusung tema Membangun Wartawan Profesional dan Berintegritas terhadap Etika Jurnalistik melalui Penguatan Organisasi PWI, ini menjadi upaya memperkuat profesionalisme dan integritas wartawan.

OKK merupakan salah satu persyaratan bagi calon anggota PWI sesuai dengan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) organisasi.

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Ketua Panitia OKK Angkatan VI, Wawan Suwandi, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program kerja PWI Kalimantan Barat.

OKK menjadi pintu masuk bagi calon anggota untuk mengenal organisasi sekaligus memahami tanggung jawab profesi kewartawanan.

Advertisement Ia berharap kegiatan tersebut dapat melahirkan wartawan yang berintegritas, profesional, dan konsisten menjunjung tinggi etika jurnalistik dalam menjalankan tugasnya.

Ketua PWI Kalimantan Barat, Kundori, turut mengingatkan pentingnya peran organisasi dalam menjaga kualitas dan profesionalisme wartawan. PWI, yang berdiri pada tahun 1946, memiliki sejarah panjang dalam perjalanan pers Indonesia.

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"PWI yang berdiri pada 9 Februari 1946 memiliki sejarah panjang dalam perjalanan pers Indonesia," ujarnya.

Kundori menegaskan, keberadaan organisasi profesi tidak hanya menjadi wadah bagi para wartawan untuk berhimpun, tetapi juga sebagai sarana meningkatkan kompetensi, memperkuat solidaritas, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap media.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan maraknya penyebaran informasi di ruang digital, wartawan dituntut semakin cermat dalam melakukan verifikasi, mengedepankan akurasi, serta menghindari penyebaran berita yang tidak terkonfirmasi