Reses di Bengkayang-Singkawang: Neneng Soroti Listrik Desa, Jalan Rusak hingga Minimnya Siswa SMA

PONTIANAK POST – Anggota DPRD Kalimantan Barat dari Fraksi Demokrat, Neneng, menyoroti tiga persoalan utama masyarakat di Kabupaten Bengkayang, yakni keterbatasan akses listrik di desa, kerusakan infrastruktur jalan, serta kendala akses pendidikan tingkat SMA dan SMK.

Persoalan tersebut menjadi perhatian Neneng saat melaksanakan reses Oktober 2026 di daerah pemilihan Singkawang-Bengkayang, dengan fokus menyerap aspirasi masyarakat di sejumlah kecamatan di Kabupaten Bengkayang.

Neneng mengatakan, masih terdapat kampung yang belum menikmati aliran listrik dan mengandalkan pelita untuk penerangan. Padahal, sejumlah desa telah teraliri listrik, tetapi jaringan belum menjangkau seluruh kampung.

Ia meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memprioritaskan pemerataan akses listrik, mengingat wilayah tersebut memiliki potensi pembangkit listrik tenaga air (PLTA).

“Harapan saya, pemerintah fokus menuntaskan persoalan listrik di Bengkayang. Masyarakat di desa yang belum menikmati listrik harus mendapat perhatian,” ujarnya.

Advertisement Selain listrik, Neneng menyoroti kondisi jalan di Kecamatan Suti Semarang yang dinilai masih sulit dilalui kendaraan roda empat, terutama saat musim hujan. Jalan yang berlumpur dan berlubang menghambat mobilitas masyarakat.

Ia meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalbar memprioritaskan penanganan ruas jalan tersebut, setidaknya melalui penimbunan pada bagian yang rusak parah.

Menurutnya, akses jalan yang layak sangat penting untuk mendukung aktivitas masyarakat, termasuk akses menuju puskesmas, sekolah, dan pusat pemerintahan. Ruas tersebut juga menjadi jalur penghubung menuju Kabupaten Landak.

Di sektor pendidikan, Neneng meminta Dinas Pendidikan Kalbar memberi perhatian lebih terhadap sekolah-sekolah yang belum memiliki asrama, khususnya SMA dan SMK. Jarak tempuh serta buruknya akses jalan dinilai menjadi kendala bagi siswa untuk bersekolah.

Ia menyoroti sejumlah sekolah, termasuk di Kecamatan Tujuh Belas, yang menghadapi persoalan kekurangan murid setiap tahun.