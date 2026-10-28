Viral! Kasus Dugaan Pelecehan Anak di Pontianak, Polisi Telusuri Jejak Motor Biru dan Korban Lain

PONTIANAK POST – Beredarnya rekaman kamera pengawas atau CCTV di media sosial membuka jalan bagi kepolisian untuk mengusut dugaan pelecehan seksual terhadap anak di Kota Pontianak, Kalimantan Barat.

Setelah seorang pria berinisial N diamankan, penyidik kini memperluas penelusuran untuk memastikan apakah terdapat korban lain dalam dugaan kasus serupa.

Perhatian polisi tidak hanya tertuju pada peristiwa yang terekam kamera, tetapi juga pada gerak-gerik pria yang diduga mendekati anak-anak di depan rumah korban.

Advertisement Rekaman tersebut menjadi salah satu petunjuk penting dalam proses penyelidikan.

Gerak-gerik Pengendara Motor Jadi Petunjuk

Advertisement Kapolresta Pontianak Kombes Pol Endang Tri Purwanto menjelaskan bahwa pria tersebut diduga beberapa kali melintas di depan rumah korban sebelum menghampiri dua anak yang sedang bermain.

“Tersangka diduga mondar-mandir menggunakan sepeda motor berwarna biru di depan rumah korban, seolah-olah sedang mencari alamat,” kata Endang dikutip dari Antara (28/10).

Peristiwa yang menimpa anak berinisial ZA itu dilaporkan terjadi pada Minggu (27 September 2026) sekitar pukul 15.23 WIB.

Menurut keterangan kepolisian, pria tersebut menghampiri korban dan adiknya dengan alasan menanyakan alamat ketua RT setempat.

Saat korban berusaha menunjukkan arah, pria itu diduga melakukan tindakan yang mengarah pada pelecehan seksual sebelum meninggalkan lokasi.

Polisi Dalami Dugaan Kasus di Lokasi Lain

Penyelidikan kemudian berkembang setelah polisi mendalami kemungkinan keterkaitan N dengan dugaan kejadian serupa di wilayah Pontianak, termasuk informasi mengenai peristiwa di kawasan Universitas Tanjungpura (Untan).