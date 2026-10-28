Pemprov Kalbar Permanenkan Aturan Kendaraan Berat di Duplikasi Jembatan Kapuas I, Ini Jadwalnya

PONTIANAK POST - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menetapkan secara permanen aturan mengenai operasional kendaraan berat di kawasan Duplikasi Jembatan Kapuas I, dengan jam pembatasan pukul 08.00–15.00 WIB, untuk mengurai kemacetan di Pontianak dan Kubu Raya.

Kebijakan ini merupakan hasil evaluasi uji coba yang melibatkan instansi perhubungan dan kepolisian.

Advertisement Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengatakan, aturan tersebut tetap diberlakukan seperti sebelumnya, tetapi jam operasionalnya dipersingkat satu jam, dari pukul 08.00–16.00 WIB menjadi pukul 08.00–15.00 WIB.

“Setelah uji coba kemarin, kami menyimpulkan aturan tetap dilaksanakan seperti sebelumnya, hanya jam operasional yang diubah dari pukul 08.00–16.00 WIB menjadi pukul 08.00–15.00 WIB,” kata Norsan di Pontianak, Rabu (28/10).

Keputusan itu diambil berdasarkan evaluasi bersama yang melibatkan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Perhubungan Kota Pontianak, Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya, serta jajaran lalu lintas kepolisian dari kedua daerah.

Advertisement Norsan menjelaskan, perubahan jadwal dilakukan karena arus lalu lintas mulai padat menjelang pukul 16.00 WIB. Dalam ketentuan tersebut, kendaraan roda enam dalam kondisi kosong masih diperbolehkan melintas.

Sementara itu, kendaraan bermuatan dari arah Kubu Raya diarahkan melewati akses Jembatan Kapuas II. Setelah membongkar muatan di Pontianak, kendaraan tersebut diarahkan keluar melalui jalur Duplikasi Jembatan Kapuas I, bukan melalui jembatan lama.

Norsan mengatakan, keputusan permanen tersebut selanjutnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani Wali Kota Pontianak dan Bupati Kubu Raya.

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Selain mengatur operasional kendaraan berat, pemerintah mendorong pembangunan Jembatan Garuda sebagai solusi jangka menengah dan panjang.