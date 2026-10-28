KTLB Diminta Perketat Disiplin Pengemudi dan Keselamatan Truk

PONTIANAK POST – Dafrizal kembali terpilih sebagai Ketua Komunitas Truk Lintas Borneo (KTLB) masa bakti 2026–2031. Ia dipercaya memimpin organisasi tersebut untuk kedua kalinya melalui mekanisme musyawarah mufakat dalam Musyawarah I KTLB Tahun 2026 di aula Kantor DPD Organda Kalbar, Sabtu (24/10).

Dalam musyawarah lima tahunan itu, Thohir yang sebelumnya berencana mencalonkan diri sebagai ketua menyatakan mengundurkan diri. Ia juga berkomitmen mendukung kepengurusan baru.

Advertisement Usai dilantik Ketua DPD Organda Kalbar, Dafrizal yang akrab disapa Uncu mengajak seluruh anggota mendukung kepengurusan baru untuk membawa KTLB menjadi organisasi yang lebih baik.

Uncu berkomitmen merangkul seluruh anggota KTLB yang jumlahnya mencapai ratusan orang. Ia juga ingin membangun sistem organisasi yang lebih transparan dengan menjadikan kekurangan kepengurusan sebelumnya sebagai bahan evaluasi.

“Mari kita tutup lembaran lama, kita buka lembaran baru dengan sistem organisasi yang lebih transparan. Kekurangan yang lalu kita jadikan evaluasi untuk perbaikan,” ujarnya.

Advertisement Ia berharap anggota yang mayoritas berprofesi sebagai sopir truk aktif memberikan masukan dan gagasan positif untuk kemajuan organisasi.

“Jika ada kritikan, sampaikan. Begitu juga kalau ada permasalahan, sampaikan. Kita sama-sama mencari solusi yang terbaik,” katanya.

KTLB Harus Perkuat Soliditas

Ketua DPD Organda Kalbar Agus Kurnadi mengingatkan agar hasil musyawarah tidak berhenti pada keputusan dan berita acara. Kesepakatan yang telah dicapai harus ditindaklanjuti dengan kerja nyata untuk menjadikan KTLB organisasi yang solid, profesional, berintegritas, serta dipercaya anggota dan masyarakat.

Ia berpesan agar seluruh anggota menjaga kekompakan dan persaudaraan, terutama ketika rekan sesama anggota menghadapi kesulitan.