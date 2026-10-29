Ria Norsan Ajak Pemuda Kalbar Berkontribusi Nyata dalam Pembangunan Daerah

PONTIANAK POST – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengajak generasi muda mengembangkan potensi, berinovasi, dan mengambil peran nyata dalam pembangunan daerah. Pemuda juga diharapkan memiliki karakter patriotik, gigih, dan berempati dalam menghadapi tantangan zaman.

Ajakan tersebut disampaikan Norsan saat upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 di Aula Garuda, Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (28/10). Dalam kegiatan itu, Norsan membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga RI Erick Thohir.

Dalam sambutan Menpora, ditekankan bahwa semangat Sumpah Pemuda harus diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar menjadi bagian dari sejarah. Persatuan yang diikrarkan para pemuda pada 1928 menjadi landasan untuk membangun bangsa di tengah keberagaman.

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Menpora juga menekankan tiga karakter yang perlu dimiliki generasi muda, yakni patriotisme, kegigihan, dan empati. Patriotisme diwujudkan melalui pengabdian kepada bangsa, kegigihan melalui kemauan untuk terus belajar dan bangkit dari kegagalan, sedangkan empati tercermin dari kepedulian terhadap sesama.

“Generasi muda Indonesia perlu dibentuk menjadi pribadi yang patriotik, gigih, dan berempati. Ketiga nilai tersebut menjadi bekal penting bagi pemuda dalam menghadapi berbagai tantangan sekaligus mengambil peran dalam pembangunan nasional,” demikian isi sambutan Menpora yang dibacakan Norsan.

Advertisement Sejalan dengan pesan tersebut, Norsan berharap pemuda Kalbar mampu menghadirkan gagasan kreatif, menghasilkan karya yang bermanfaat, dan terlibat dalam berbagai kegiatan positif di tengah masyarakat.

Menurutnya, generasi muda memiliki peran penting dalam menentukan masa depan Kalbar. Karena itu, pemuda diharapkan tidak hanya menjadi penonton pembangunan, tetapi turut berkontribusi melalui kemampuan, kreativitas, dan kepedulian sosial.

Upacara tersebut dihadiri anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalbar, pimpinan instansi vertikal, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, perwakilan pemuda, serta pelajar SMA di Kota Pontianak.

Dalam rangkaian kegiatan, pemerintah juga menyerahkan penghargaan kepada tiga pemuda berprestasi. Mereka adalah Reyfadhil Maulana Arzaki dari Kabupaten Sintang yang berprestasi di bidang sosial, seni, dan budaya; Hasiah Dini Alamsyah Putri dari Kabupaten Kubu Raya di bidang pangan; serta Danal dari Kabupaten Sambas di bidang inovasi teknologi.

Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi pemuda sekaligus diharapkan menginspirasi generasi muda lainnya untuk terus berkarya dan memberikan manfaat bagi masyarakat.