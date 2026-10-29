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Metropolis

Siswa SMKN 3 Singkawang Sambangi Pontianak Post, Belajar Cara Berita Diproduksi

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Penulis: Silvina
Siswa SMKN 3 Pontianak didamping sejumlah guru berfoto bersama tim dari Pontianak Post usai acara kunjungan di Ruang Pertemuan Gedung Graha Pena Pontianak. (LUK/MGG/PONTIANAK POST)
Siswa SMKN 3 Pontianak didamping sejumlah guru berfoto bersama tim dari Pontianak Post usai acara kunjungan di Ruang Pertemuan Gedung Graha Pena Pontianak. (LUK/MGG/PONTIANAK POST)

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PONTIANAK POST - Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 3 Singkawang didampingi sejumlah guru melakukan kunjungan ke Pontianak Post Kamis siang (22/10). Kunjungan ini menjadi kesempatan bagi para siswa untuk mengenal lebih dekat dunia media massa dan proses kerja jurnalistik.

“Kami berkunjung ke sini sebagai  bentuk pembelajaran langsung yang mempertemukan dunia pendidikan dengan industri media. Khususnya mengenai dunia jurnalistik dan bagaimana sebuah koran itu bisa diproduksi, ” ujar Fitri Yulianti, perwakilan dari SMKN 3 Singkawang saat memberikan sambutan pada kunjungan tersebut.

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Fitri juga mengatakan,  melalui kunjungan ini siswa diharapkan mendapatkan pengalaman belajar di luar lingkungan sekolah. Khususnya dalam memahami peran media massa di media pers cetak seperti Pontianak Post ini.  

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Mareta Dasril mewakili perusahaan menyambut baik kunjungan dari SMKN 3 Singkawang. “Kami tentunya sangat senang dengan kunjungan siswa ini dan terimakasih telah menjadikan Pontianak Post sebagai tempat studi  siswanya,” ujar Mareta dalam sambutannya.           

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Perwakilan SMKN 3 Singkawang memberikan cinderamata kepada Pemred Pontianak Post, Aristono Edi Kiswantoro usai acara kunjungan (LUK/MGG/PONTIANAK POST)
Perwakilan SMKN 3 Singkawang memberikan cinderamata kepada Pemred Pontianak Post, Aristono Edi Kiswantoro usai acara kunjungan (LUK/MGG/PONTIANAK POST)

Dalam kunjungan tersebut, pihak Pontianak Post  lantas memperkenalkan profil perusahaan media melalui pemutaran film dokumenter. Tayangan ini menjadi sarana bagi para siswa untuk mengetahui lebih jauh perjalanan Pontianak Post serta perannya dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Melalui film dokumenter tersebut, para siswa mendapatkan gambaran mengenai dunia media dan perkembangan industri pers di tengah kemajuan teknologi informasi. Siswa juga diharapkan dapat memahami pentingnya media dalam menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipercaya.  

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Usai pemutaran film dokumenter, siswa mendapatkan penjelasan mengenai mekanisme produksi  koran berikut kegiatan jurnalistik yang berlangsung di Pontianak Post dari divisi redaksi. Mulai dari proses peliputan berita oleh wartawan sampai pada proses percetakan di Pontianak Post. Di sesi penjelasan itu, siswa  diberikan kesempatan untuk bertanya kepada pemateri.     

Pemimpin Redaksi Pontianak Post, Aristono Edi Kiswantoro berharap melalui kegiatan kunjungan ini, Pontianak Post turut berperan sebagai sarana edukasi bagi generasi muda untuk mengenal lebih dekat industri media dan kontribusinya dalam kehidupan masyarakat.

Di akhir kunjungan, perwakilan dari SMKN 3 Singkawang memberikan cinderamata kepada pihak Pontianak Post. Cinderamata ini sebagai bentuk perekat silaturrahmi dan kenang-kenangan dari sekolah yang pernah berkunjung ke Pontianak Post. (luk/mgg)

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Editor : Silvina
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