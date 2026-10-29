Distribusi MBG di Kalbar Menurun akibat Sekolah Daring, Realisasi Anggaran Capai Rp2,21 Triliun

PONTIANAK POST - Realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Barat mencapai Rp2,21 triliun hingga September 2026. Namun, penyaluran pada September menurun seiring banyaknya sekolah yang menerapkan pembelajaran daring akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Barat Rahmat Mulyono mengatakan, perubahan pola pembelajaran membuat sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak beroperasi karena tidak melayani distribusi makanan ke sekolah.

“Di bulan September memang terjadi penurunan realisasi anggarannya disebabkan kondisi kebakaran hutan dan lahan, sehingga banyak sekolah yang ada penetapan dari gubernur dan masing-masing bupati wali kota untuk menetapkan kegiatan belajar secara daring sehingga SPPG tidak beroperasi,” kata Rahmat di Pontianak, Rabu (28/10).

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Realisasi anggaran MBG sejak Januari hingga September 2026 telah mencapai Rp2,21 triliun. Program tersebut menjangkau sekitar 1,1 juta penerima manfaat di Kalbar, didukung 566 SPPG dan menyerap sekitar 22.560 tenaga kerja.

Realisasi anggaran MBG tertinggi terjadi pada Januari, yakni sekitar Rp391 miliar. Sementara itu, pada September realisasinya turun menjadi sekitar Rp58 miliar. Selain dampak pembelajaran daring, penurunan aktivitas juga dipengaruhi masih adanya sekitar 15 SPPG yang berstatus suspend atau belum dapat beroperasi kembali.

Advertisement Menurut Rahmat, pelaksanaan MBG di Kalbar menyesuaikan kebutuhan pelayanan di setiap wilayah. Jumlah SPPG yang tersedia turut dipengaruhi kondisi geografis dan persebaran penduduk.

Kabupaten Sintang, misalnya, disebut memiliki jumlah SPPG relatif sedikit. Kondisi geografis dan persebaran desa yang luas menjadi salah satu tantangan dalam menjangkau penerima manfaat. Sebaliknya, Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya termasuk wilayah dengan jumlah SPPG yang relatif banyak.

Ia menjelaskan, alokasi anggaran MBG tidak semata-mata ditetapkan berdasarkan pembagian per provinsi, tetapi mengikuti kebutuhan layanan, jumlah SPPG, serta kebutuhan pembayaran program. Karena itu, angka alokasi tahunan untuk Kalbar masih perlu dipastikan kembali.

Selain MBG, DJPb Kalbar juga memantau perkembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) melalui koordinasi dengan dinas yang membidangi koperasi dan Kodam XII/Tanjungpura.

Tercatat realisasi program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kalimantan Barat sebanyak 2.143 koperasi hingga 30 September 2026. Berdasarkan paparan data tersebut, nilai transaksi KDMP di Kalbar mencapai Rp5.354.937.095 atau sekitar Rp5,35 miliar. Data yang dipaparkan juga mencatat volume transaksi sebanyak 508.119.