Polda Kalbar Ungkap 24 Kasus Migas Ilegal, 29 Tersangka dan 15.070 Liter BBM Disita

PONTIANAK POST - Kepolisian Daerah Kalimantan Barat bersama jajaran polres mengungkap 24 kasus dugaan penyalahgunaan minyak dan gas bumi (migas) bersubsidi sepanjang 1–27 Oktober 2026. Dalam penanganan perkara tersebut, polisi menetapkan 29 orang sebagai tersangka serta menyita 15.070 liter bahan bakar minyak (BBM), dan 270 tabung elpiji tiga kilogram.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Kalbar, Kombes Pol Burhanuddin mengatakan, berdasarkan rekapitulasi penanganan perkara hingga 27 Oktober 2026, seluruh kasus tersebut masih dalam proses penyidikan oleh Ditreskrimsus Polda Kalbar, dan polres jajaran.

“Seluruh 24 perkara yang ditangani saat ini berstatus dalam proses penyidikan intensif oleh Ditreskrimsus Polda Kalbar, dan polres jajaran guna mengusut tuntas jaringan serta aktor di balik penyalahgunaan BBM dan gas elpiji bersubsidi tersebut,” ungkap Burhanuddin.

Dari hasil penindakan di sejumlah daerah, polisi menyita 12.719 liter pertalite, dan 2.351 liter solar bersubsidi. Selain itu, petugas mengamankan 270 tabung elpiji tiga kilogram yang merupakan komoditas bersubsidi.

Burhanuddin menegaskan, penanganan perkara tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian mengawasi distribusi migas bersubsidi agar tepat sasaran. Penyidikan terus dilakukan untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam praktik penyelewengan tersebut.

Advertisement “Sebanyak 29 tersangka telah kami amankan. Ini adalah bukti keseriusan kami dalam mengawal rantai distribusi migas agar benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak. Seluruh perkara saat ini kami sidik secara mendalam hingga tuntas,” imbuhnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Bambang Suharyono mengimbau para pelaku usaha, dan masyarakat agar tidak melakukan ataupun membantu praktik penyelewengan BBM, dan elpiji bersubsidi.

Polda Kalbar, kata Bambang, akan menindak tegas setiap pelanggaran hukum terkait tata niaga migas di Kalbar. Langkah tersebut dilakukan untuk melindungi hak konsumen, khususnya masyarakat yang berhak menerima subsidi.