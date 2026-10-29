Rektor Untan Dorong 2.412 Wisudawan Berkontribusi bagi Masyarakat dan Pembangunan Kalimantan Barat

PONTIANAK POST - Universitas Tanjungpura (Untan) berhasil mewisuda sebanyak 2.412 wisudawan pada pelaksanaan wisuda Periode I Rabu (28/10). Dengan bertambahnya lulusan tersebut, total alumni Untan kini mencapai 127.999 orang yang telah tersebar dan berkontribusi di berbagai bidang.

Rektor Universitas Tanjungpura, Garuda Wiko, mengatakan jumlah alumni tersebut merupakan bagian dari perjalanan panjang Untan dalam mencetak sumber daya manusia yang berkontribusi bagi masyarakat, daerah, maupun bangsa.

Menurutnya, para alumni Untan telah mengambil peran di berbagai sektor. Hal ini menjadi bukti bahwa perguruan tinggi tidak hanya bertugas memberikan pendidikan akademik, tetapi juga mempersiapkan generasi yang mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat.

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Garuda Wiko berpesan agar para lulusan senantiasa bertanggung jawab terhadap ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di bangku kuliah. Ilmu tersebut, katanya, harus dimanfaatkan secara bijak untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia juga mendorong para lulusan agar mampu membangun daerah dengan mengoptimalkan potensi dan ekosistem lokal secara berkelanjutan. Menurutnya, pembangunan yang bertumpu pada kekuatan lokal perlu didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, kepedulian, serta kemampuan berinovasi.

Advertisement “Para lulusan tidak cukup hanya menguasai ilmu pengetahuan sesuai bidangnya. Mereka juga harus memiliki kemampuan berpikir kritis, beradaptasi secara cepat dan tepat, serta menjunjung tinggi integritas dan kecerdasan emosional,” pesannya.

Garuda menegaskan, memasuki dunia kerja yang semakin dinamis menuntut lulusan perguruan tinggi untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Kemampuan akademik perlu berjalan beriringan dengan keterampilan interpersonal, kemampuan berkomunikasi, serta kesiapan menghadapi perubahan.

Ia berharap para wisudawan tidak hanya berorientasi pada keberhasilan pribadi, tetapi juga mampu menghadirkan dampak positif di lingkungan tempat mereka bekerja dan berkarya.

Dengan bekal ilmu, karakter, dan kepedulian terhadap potensi daerah, para lulusan Untan diharapkan menjadi generasi yang mampu berkontribusi dalam pembangunan Kalimantan Barat serta mendorong terciptanya ekosistem pembangunan yang berkelanjutan.

Di tempat sama, Ketua Alumni IKA Untan, Sutarmidji mengatakan kontribusi Untan dalam peningkatan SDM khususnya di Kalbar sudah sangat banyak. Bahkan alumni Untan pernah menduduki beberapa jabatan strategis.