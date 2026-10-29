Kalbar Terbanyak, Bareskrim Tetapkan 245 Tersangka Perorangan dan 20 Korporasi Karhutla

PONTIANAK POST – Kalimantan Barat (Kalbar) menjadi wilayah dengan jumlah Laporan Polisi (LP) terbanyak dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla), baik yang melibatkan pelaku perorangan maupun korporasi. Dari penanganan perkara di berbagai wilayah Indonesia, Polda Kalbar mencatat 68 laporan polisi untuk kasus perorangan, dan 33 laporan polisi terkait korporasi.

Secara nasional, Bareskrim Polri bersama jajaran kepolisian di 13 Polda telah menetapkan 245 tersangka perorangan, dan 20 korporasi dalam perkara karhutla. Penegakan hukum tersebut mencakup ratusan laporan polisi dengan luasan lahan terbakar mencapai puluhan ribu hektare.

Capaian itu disampaikan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Asep Safrudin dalam konferensi pers penegakan hukum karhutla di Kepolisian Daerah (Polda) Kalbar, Kamis (29/10). Kehadiran Kabareskrim di Kalbar merupakan tindak lanjut arahan Kapolri untuk melihat langsung kondisi lapangan sekaligus memastikan perkembangan penanganan perkara.

Advertisement Baca Juga: Kalbar Terbanyak Se-Indonesia, Tujuh Tersangka Karhutla Korporasi dari Bumi Khatulistiwa

Untuk perkara perorangan, Polri mencatat 287 laporan polisi dengan luas lahan terbakar mencapai 5.859,12 hektare. Selain Kalbar dengan 68 laporan, Polda Riau menangani 59 laporan, Kalimantan Tengah 43 laporan, Sumatera Selatan 42 laporan, dan Kalimantan Timur 30 laporan. Sisanya ditangani Polda lain yang wilayahnya mengalami karhutla.

Asep menegaskan, penegakan hukum dilakukan terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab, baik karena sengaja membakar lahan maupun lalai sehingga menyebabkan kebakaran. Proses penyidikan dilakukan berdasarkan alat bukti melalui pendekatan Scientific Crime Investigation sesuai ketentuan hukum.

Advertisement “Polri tidak akan membiarkan karhutla, baik yang dilakukan secara sengaja maupun akibat kelalaian, menimbulkan kerusakan lingkungan, dan kerugian bagi masyarakat. Penegakan hukum dilakukan berdasarkan alat bukti melalui Scientific Crime Investigation sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Asep.

Modus yang ditemukan dalam perkara perorangan antara lain membuka lahan dengan cara membakar. Para tersangka dijerat dengan ketentuan pidana sesuai perbuatan masing-masing, antara lain Pasal 108 Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara, dan denda paling banyak Rp10 miliar.

Penyidik juga menerapkan Pasal 69 dan Pasal 108 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan ancaman pidana penjara tiga hingga 10 tahun, serta denda Rp3 miliar hingga Rp10 miliar. Selain itu, Pasal 78 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara, dan denda paling banyak Rp5 miliar.

Selain perorangan, penegakan hukum juga menyasar perusahaan yang diduga bertanggung jawab atas kebakaran di wilayah konsesinya. Secara nasional, Polri mencatat 104 laporan polisi terkait perkara korporasi dengan luas lahan terbakar mencapai 29.168,78 hektare.

Dari jumlah tersebut, 20 korporasi telah ditetapkan sebagai tersangka. Polda Kalbar kembali menjadi wilayah dengan laporan terbanyak, yakni 33 laporan polisi. Berikutnya, Polda Sumatera Selatan menangani 20 laporan, Kalimantan Tengah 14 laporan, Kalimantan Selatan 13 laporan, dan Kalimantan Timur tujuh laporan.