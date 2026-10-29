Peluncuran Buku Dayak-Melayu: Satu Darah Dua Dunia, Teguhkan Persaudaraan di Kalbar

PONTIANAK POST — Buku Dayak-Melayu: Satu Darah Dua Dunia mendapat apresiasi dari Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan. Buku yang diluncurkan bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ini dinilai menjadi momentum untuk memperkuat persaudaraan Dayak dan Melayu serta menjaga persatuan dalam keberagaman di Kalimantan Barat.

Menurut Krisantus, buku yang mengkaji hubungan Dayak dan Melayu melalui berbagai perspektif keilmuan ini dinilai penting untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai akar sejarah dan kedekatan budaya Dayak dan Melayu yang terjalin melalui interaksi sosial, bahasa, tradisi, serta nilai-nilai yang diwariskan lintas generasi.

“Sudah lama saya menantikan adanya buku kajian akademis, baik secara sosiologis, antropologis, maupun historis, yang menunjukkan bahwa asal-usul kita memiliki kesamaan. Perbedaan yang ada terkadang lebih disebabkan oleh persepsi dan cara kita melihat identitas masing-masing,” ujar Krisantus.

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Ia menjelaskan, kedekatan Dayak dan Melayu dapat dilihat dari perjalanan sejarah dan hubungan sosial yang panjang. Perbedaan pola permukiman maupun perkembangan identitas budaya dan agama tidak semestinya menjadi alasan untuk membangun sekat di antara keduanya.

“Kalau kita pelajari sejarahnya, Dayak dan Melayu memiliki kedekatan yang sangat kuat. Dalam perjalanan sejarah, sebagian masyarakat Dayak juga kemudian mengidentifikasi diri sebagai Melayu setelah memeluk agama Islam. Karena itu, pesan ‘Satu Darah’ dalam buku ini sangat relevan untuk mengingatkan kita tentang persaudaraan,” jelasnya.

Advertisement Krisantus menegaskan, buku ini bukan sekadar kumpulan tulisan akademis, melainkan sarana refleksi untuk memahami identitas bersama dan memperkuat persaudaraan masyarakat Kalimantan Barat. Keberagaman, menurutnya, harus menjadi kekuatan yang menyatukan, bukan menciptakan jarak.

“Buku ini bukan hanya sekadar tulisan, melainkan cermin yang memantulkan jati diri kita bersama. Dayak dan Melayu bukanlah dua dunia yang sepenuhnya terpisah, tetapi memiliki ikatan sejarah dan persaudaraan yang kuat. Akarnya sama, ibarat daun pada satu tanaman, bentuknya bisa berbeda, tetapi tetap tumbuh dari akar yang sama,” ungkapnya.

Sebagai putra Dayak sekaligus Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus memandang karya ini sebagai kontribusi penting dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat. Ia berharap generasi muda semakin mengenal sejarah dan budaya lokal serta menjadikannya landasan untuk merawat persaudaraan, menjaga lingkungan, dan melestarikan nilai-nilai luhur warisan leluhur.

Krisantus mengajak masyarakat membaca buku tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat persatuan, sejalan dengan semangat Sumpah Pemuda yang diperingati setiap 28 Oktober.

Chairil Effendy, Penggagas penulisan buku ini menjelaskan, Buku Dayak-Melayu: Satu Darah Dua Dunia membahas sejarah, kebudayaan, identitas, dan hubungan sosial masyarakat Dayak dan Melayu di Kalimantan Barat. Ketua Umum Majelis Adat Budaya Melayu Kalbar ini menyebut, ada 18 penulis yang berperan, yakni Chairil Effendy, Hermansyah, Muriadi Arip, Paulus Ajong, Syafaruddin Usman, Alexander Mering, Albertus Imas, Ahmad Rabi’ul Muzammil, Samsul Hidayat, Dedy Ari Asfar, Urai Muhani, M. Rustam, Sri Sukarni, Gusti Hardiansyah, Syamsul Kurniawan, Jumadi, Syahdin L. Nyarong, dan Stefanus Barlian Soeryamassoeka.