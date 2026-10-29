Konflik Lahan 27 Tahun, Warga 7 Desa di Sekadau Minta DPRD Kalbar Kawal Pelepasan Lahan

PONTIANAK POST – Masyarakat dari tujuh desa di Kecamatan Belitang Hulu dan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, meminta Komisi II DPRD Kalbar mengawal proses pelepasan sekitar 6.000 hektare lahan yang diklaim sebagai tanah masyarakat dari hak guna usaha (HGU) PT Kalimantan Bina Permai (KBP).

Kuasa hukum masyarakat, Alfonso mengatakan persoalan lahan tersebut telah berlangsung selama 27 tahun. Warga sebelumnya telah menyampaikan tuntutan kepada DPRD Kabupaten Sekadau, tetapi belum memperoleh penyelesaian yang dinilai konkret.

“Perusahaan menyanggupi untuk mengeluarkan sekitar 6.000 hektare lahan milik masyarakat dari tujuh desa. Prosesnya masih berjalan, sehingga kami meminta Komisi II DPRD Provinsi Kalbar ikut mengawal,” kata Alfonso, Kamis (29/10) di ruang rapat Komisi II DPRD Kalbar.

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Tujuh desa yang disebut dalam pengaduan tersebut meliputi Sebetung, Balai Sepua, Sungai Tapah, Ijuk, Kumpang Ilom, dan Semadu. Namun, dalam keterangan yang disampaikan, baru enam nama desa yang disebutkan secara eksplisit.

Menurut Alfonso, masyarakat kembali memperjuangkan hak atas lahan tersebut setelah tuntutan serupa yang disampaikan sekitar empat setengah tahun lalu belum menghasilkan penyelesaian nyata.

Advertisement Pada 16 September 2026, warga menggelar aksi di kantor PT KBP dengan menuntut agar lahan yang mereka klaim sebagai milik masyarakat dikeluarkan dari HGU perusahaan.

Alfonso menegaskan, permintaan kepada DPRD provinsi bukan karena masyarakat tidak percaya kepada pemerintah Kabupaten Sekadau. Warga ingin proses pelepasan lahan mendapat pengawasan lintas pemerintahan agar penyelesaiannya memiliki kepastian.

Dua Warga Dilaporkan ke Polisi

Selain persoalan lahan, Alfonso juga menyoroti laporan terhadap dua warga atau kliennya kepada Polres Sekadau setelah aksi demonstrasi di perusahaan tersebut.

Menurut dia, aksi warga menggunakan ritual adat sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan penegasan tuntutan agar aktivitas perusahaan tidak dilanjutkan sebelum ada kepastian penyelesaian lahan.

Alfonso menyebut pernyataan tegas warga dalam aksi tersebut kemudian dianggap sebagai dugaan pengancaman terhadap manajemen perusahaan. Ia menilai pelaporan itu berpotensi menjadi bentuk kriminalisasi terhadap masyarakat yang sedang memperjuangkan haknya.