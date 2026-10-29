Komisi II Segera Panggil PT KBP, Dalami Dugaan Sengketa Lahan 27 Tahun di Sekadau

PONTIANAK POST – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Barat berencana memanggil manajemen PT Kalimantan Bina Permai (KBP) bersama instansi terkait untuk mendalami sengketa lahan masyarakat di tujuh desa di Kabupaten Sekadau yang disebut telah berlangsung selama 27 tahun.

Anggota Komisi II DPRD Kalbar dari daerah pemilihan Sanggau-Sekadau, Musa, mengatakan pemanggilan tersebut diperlukan untuk mengklarifikasi pengaduan masyarakat terkait lahan yang diklaim masuk dalam hak guna usaha (HGU) perusahaan.

“Kami akan berusaha secepatnya menggelar rapat dengar pendapat dengan pihak perusahaan, BPN, serta dinas terkait bidang perkebunan dan kehutanan,” kata Musa.

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Menurut dia, masyarakat mengaku dirugikan karena lahan yang mereka klaim sebagai milik pribadi masuk dalam kawasan HGU sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara leluasa, termasuk untuk mengurus sertifikat tanah.

Komisi II, lanjut Musa, akan meminta penjelasan dari seluruh pihak agar persoalan tersebut dapat ditelusuri berdasarkan fakta di lapangan dan ketentuan yang berlaku.

Advertisement Ia menegaskan, dugaan penelantaran lahan maupun pelanggaran lainnya harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum pemerintah menentukan langkah atau sanksi sesuai peraturan.

“Kalau memang ada penelantaran lahan, harus jelas. Kesalahannya di mana dan bagaimana faktanya di lapangan. Sanksi tentu mengikuti aturan yang berlaku,” ujarnya.

Dua Warga Dilaporkan ke Polisi

Musa juga menyoroti laporan terhadap dua warga setelah aksi demonstrasi dan ritual adat di lingkungan perusahaan. Persoalan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diklarifikasi dalam pembahasan bersama pihak terkait.

Ia menyebut terdapat perbedaan pandangan mengenai pelaksanaan ritual adat yang dilakukan masyarakat. Karena itu, persoalan tersebut perlu didengar dari berbagai pihak agar tidak menimbulkan kesimpulan sepihak.

Menurut Musa, DPRD akan menampung aspirasi masyarakat dan mendorong pemerintah provinsi melalui instansi terkait untuk tidak mengabaikan persoalan yang telah berlangsung lama tersebut.