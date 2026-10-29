Perkuat Tata Kelola Daerah, Kemenkum Kalbar Tuntaskan Harmonisasi Dua Regulasi Mempawah

Kanwil Kemenkum Kalbar menggelar rapat harmonisasi dua produk hukum Kabupaten Mempawah pada Rabu (28/10). (DOK KANWIL KEMENKUM KALBAR)

PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat merampungkan proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap dua rancangan produk hukum Kabupaten Mempawah sekaligus pada Rabu (28/10).

Advertisement Kedua draf aturan yang diselaraskan tersebut meliputi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Ketiga atas Perda Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Pengelolaan Kas Daerah.

Rapat teknis yang berlangsung di Ruang Kerja Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Kalbar tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Divisi P3H, Lanang Dwi Kurniawan. Pembahasan digelar secara hibrida (tatap muka dan daring) dengan melibatkan tim perancang perundang-undangan, perwakilan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah, serta jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Advertisement Dalam pembukaannya, Lanang menekankan pentingnya harmonisasi untuk menjamin kepastian hukum dan kesesuaian draf dengan peraturan yang lebih tinggi. Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) ditegaskan harus memperhitungkan beban kerja serta efektivitas kelembagaan. Sementara itu, pengaturan kas daerah difokuskan untuk menegaskan kejelasan kewenangan dan akuntabilitas keuangan.

Pembahasan Raperda SOTK mencakup sejumlah perombakan struktur kelembagaan di Kabupaten Mempawah. Poin utamanya meliputi pemisahan urusan pertanian dan ketahanan pangan dari urusan perikanan, peningkatan status tipologi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dari Tipe C menjadi Tipe A, serta penyesuaian kedudukan hukum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Adapun Raperbup Pengelolaan Kas Daerah dirancang untuk memperkuat pedoman penatausahaan arus kas. Regulasi ini difungsikan guna menjamin ketersediaan likuiditas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta mengendalikan keseimbangan arus masuk dan keluar dana secara transparan, akuntabel, dan efisien.