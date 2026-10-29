Wakili Indonesia, Tenun Iban Kapuas Hulu Didampingi Kemenkum Kalbar Masuk Merek Kolektif ASEAN

PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat mendampingi perajin Tenun Iban Kapuas Hulu sebagai perwakilan Indonesia dalam ajang internasional ASEAN–Hong Kong, China Collective Mark Initiative. Program penguatan rantai nilai kerajinan dan pertanian yang dikelola perempuan ini diselenggarakan di Novotel Suites Yogyakarta Malioboro, pada Rabu (28/10/2026).

Dalam inisiatif kerja sama lintas negara tersebut, kain tenun khas Kapuas Hulu ini terpilih bersama komoditas bawang goreng asal Palu untuk mendapatkan fasilitasi pengembangan Merek Kolektif. Langkah ini diproyeksikan mampu mendongkrak daya saing, mempertegas identitas karya, dan membuka akses pasar global bagi kelompok produsen lokal.

Agenda pertemuan difokuskan pada pematangan konsep Merek Kolektif, perumusan aturan penggunaan (Rules for Use), strategi pemeringkatan jenama, serta standardisasi mutu produk. Para peserta turut dibekali pemahaman komprehensif mengenai ekosistem pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) mancanegara, khususnya yang berlaku di wilayah Hong Kong, Tiongkok, dan Singapura.

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Secara spesifik, produksi Tenun Iban saat ini dikelola oleh kelompok perajin Endo Segadok Betenun. Kelompok pemberdayaan ini dilaporkan telah merampungkan draf aturan bersama sebagai prasyarat utama pengembangan Merek Kolektif. Aspek-aspek teknis yang dibedah meliputi pembentukan identitas kelompok, penetapan karakteristik produk, sistem ketertelusuran asal-usul, hingga persiapan visual berupa nama, logo, dan desain kemasan.

Kendati demikian, sejumlah indikator administratif masih memerlukan perbaikan teknis. Evaluasi diarahkan pada validasi pengumpulan data lapangan serta penentuan batas ruang lingkup produk yang berhak menyematkan label Merek Kolektif. Kedisiplinan dalam menerapkan aturan ini dinilai sangat krusial agar standar kualitas tenun dapat dikontrol dan dijaga secara kolektif oleh seluruh anggota kelompok.