Tingkatkan Akses Hukum Warga, Kemenkum Kalbar Kejar Target 75 Persen Pembinaan Posbankum

PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat tengah mematangkan strategi untuk mendongkrak kualitas layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa dan kelurahan. Kebijakan ini menyusul adanya penyesuaian Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang menargetkan pembinaan Posbankum aktif menyentuh angka 75 persen.

Pergeseran fokus target capaian ini dibahas secara komprehensif dalam agenda Sosialisasi Perubahan Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah yang difasilitasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) secara daring, Rabu (28/10). Saat ini, indikator kinerja tak lagi sekadar diukur dari proses pembentukan lembaga baru, melainkan berfokus pada upaya memastikan Posbankum tersebut benar-benar aktif serta memenuhi standar kesiagaan operasional.

Dalam peta regulasi terbaru, Kanwil Kemenkum Kalbar diklasifikasikan masuk ke dalam klaster sedang. Oleh karena itu, instansi ini diwajibkan mencetak 75 persen Posbankum binaan yang aktif secara operasional. Guna mengejar target tersebut, jajaran Kemenkum Kalbar bersiap mengintensifkan pendampingan lapangan serta pemutakhiran data administratif.

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Merespons pembaruan target ini, Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, menekankan bahwa perubahan indikator wajib berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat di akar rumput.

“Bagi Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat, pencapaian kinerja tidak hanya diukur dari jumlah Posbankum yang terbentuk, tetapi juga dari kesiapan dan keaktifan Posbankum dalam memberikan akses informasi hukum kepada masyarakat. Karena itu, pembinaan harus dilaksanakan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan agar Posbankum semakin optimal dalam mendukung akses keadilan hingga tingkat desa dan kelurahan,” tegas Jonny.

Advertisement Dalam forum virtual yang melibatkan seluruh kantor wilayah se-Indonesia tersebut, Jonny turut meminta kejelasan terkait indikator analisis dan evaluasi (Anev) Peraturan Daerah. Pihaknya juga mengusulkan agar BPHN segera menerbitkan petunjuk teknis resmi perihal pendaftaran Organisasi Bantuan Hukum (OBH) mitra ke dalam sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Nasional.