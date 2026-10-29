Lindungi Tradisi dan Produk Unggulan, Kemenkum Kalbar Data 114 Kekayaan Intelektual Sambas

PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat memperkuat kolaborasi bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sambas guna memaksimalkan pelindungan Kekayaan Intelektual (KI).

Dalam rapat koordinasi yang digelar di Ruang Kepala Divisi Pelayanan Hukum pada Kamis (29/10), terungkap bahwa sebanyak 114 potensi KI asal Bumi Muare Ulakkan tersebut telah terhimpun dan kini tengah menanti tahapan verifikasi dokumen sebelum didaftarkan secara resmi.

Melalui Tim Bidang Kekayaan Intelektual, Kemenkum Kalbar memaparkan panduan teknis inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK). Pemetaan ini difokuskan pada sektor Ekspresi Budaya Tradisional serta Pengetahuan Tradisional yang mencakup pelestarian lagu daerah, seni tari, cerita rakyat, kuliner khas, hingga pencatatan hak cipta dan merek dagang.

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Tim ahli menegaskan bahwa setiap usulan aset komunal wajib dilengkapi dengan deskripsi terperinci, bukti dokumentasi visual berupa foto atau video, literatur rujukan, serta validasi dari tokoh adat maupun maestro setempat. Sementara itu, untuk pengajuan hak cipta dan merek dagang komersial, pelaku usaha diminta menyesuaikan kelengkapan berkas dengan karakteristik spesifik produk masing-masing.

Menyikapi temuan ratusan potensi tersebut, Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, menyatakan bahwa pencatatan KI merupakan langkah strategis untuk memagari warisan leluhur sekaligus mendongkrak valuasi ekonomi daerah.

Advertisement “Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat terus mendorong pemerintah daerah untuk mengidentifikasi dan melindungi potensi kekayaan intelektual sejak dini. Kami ingin kekayaan budaya, karya kreatif, dan produk unggulan masyarakat Sambas tidak hanya terdata, tetapi juga memperoleh pelindungan yang tepat sehingga dapat mendukung pelestarian budaya, meningkatkan daya saing, dan membuka peluang pengembangan ekonomi daerah,” tegas Jonny.