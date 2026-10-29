Perkuat Layanan Medis, Kemenkum Kalbar Bedah Draf Raperbup RS Kanayatn Mulia Nusantara

PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat kembali menggelar rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap rancangan produk hukum daerah. Pada Senin (19/10), agenda tersebut secara khusus membedah draf Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Landak mengenai Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit (RS) Kanayatn Mulia Nusantara.

Pertemuan teknis yang digelar di Ruang Kerja Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Kalbar ini dipimpin langsung oleh Kepala Divisi P3H, Lanang Dwi Kurniawan. Turut hadir membedah draf tersebut Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Landak, Fransiskus Hery Sarkinom, Direktur RS Pratama Kabupaten Landak, serta perwakilan biro hukum dari tingkat provinsi dan kabupaten.

Dalam paparannya, Lanang menegaskan bahwa regulasi ini sangat krusial untuk menetapkan status rumah sakit sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK). Payung hukum tersebut diproyeksikan sanggup memberi keleluasaan operasional internal, termasuk menunjang penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sesuai prosedur perundang-undangan yang berlaku.

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Urgensi tersebut diamini oleh Fransiskus Hery Sarkinom. Menurutnya, Raperbup ini disusun demi menciptakan perimbangan yang ideal antara fleksibilitas operasional rumah sakit dengan kepatuhan terhadap administrasi birokrasi, sehingga mutu pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan maksimal.

Menyikapi tahapan perumusan aturan ini, Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, mengingatkan bahwa proses harmonisasi adalah instrumen penyaring utama agar regulasi yang lahir tidak cacat hukum.

Advertisement “Pengharmonisasian menjadi langkah penting untuk memastikan setiap regulasi memiliki landasan hukum yang kuat, tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pengaturan rumah sakit, regulasi yang berkualitas diharapkan dapat mendukung tata kelola yang profesional dan akuntabel serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan,” ujar Jonny.

Memasuki sesi telaah naskah, perwakilan Tim Kerja IV Kemenkum Kalbar, Dono Doto Wasono, menyoroti sejumlah poin perbaikan. Evaluasi menyeluruh dilakukan mulai dari penyesuaian judul, konsiderans, landasan hukum, hingga perombakan substansi dan teknik penulisan perundang-undangan pada Bab I sampai Bab XI.