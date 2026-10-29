Norsan Tegaskan Perda Peladang Tak Dihapus, Pengaturan Akan Diperinci Lewat Pergub

PONTIANAK POST – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan perlindungan terhadap masyarakat yang menjalankan tradisi perladangan berbasis kearifan lokal tetap diperlukan di tengah upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemerintah Provinsi Kalbar kini menyiapkan peraturan gubernur (pergub) untuk memperinci tata cara pembukaan lahan sekaligus memperkuat pencegahan kebakaran.

Pernyataan itu disampaikan Norsan dalam konferensi pers penegakan hukum karhutla di Polda Kalbar, Kamis (29/10/2026). Ia menanggapi desakan pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Kalbar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal.

Advertisement Menurut Norsan, pencabutan perda tidak serta-merta menghilangkan ketentuan mengenai pembukaan lahan yang diatur dalam perundang-undangan di tingkat nasional.

“Perda itu kalau dicabut pun seandainya undang-undangnya tidak, ya percuma juga,” ucapnya.

Ia menjelaskan, perda tersebut menjadi dasar pengaturan pembukaan lahan perladangan berbasis kearifan lokal dengan persyaratan tertentu. Ketentuan itu dimaksudkan untuk memberi ruang bagi masyarakat menjalankan tradisi berladang, sekaligus mencegah api merembet dan memicu kebakaran lebih luas.

Advertisement Norsan menyebut pembakaran lahan untuk perladangan dibatasi maksimal dua hektare dengan sejumlah persyaratan. Di antaranya, peladang harus membuat sekat bakar, melapor kepada kepala desa atau pejabat setempat, serta memastikan api benar-benar padam sebelum meninggalkan lokasi.

Pembakaran juga tidak boleh dilakukan ketika kondisi panas tinggi. Jika ketentuan dilanggar dan api merembet, masyarakat tetap dapat berhadapan dengan proses hukum.

Norsan mengatakan, Pemprov Kalbar akan menindaklanjuti pengaturan perladangan melalui pergub agar ketentuan pelaksanaan di lapangan lebih jelas dan terperinci. Rencana itu kini memasuki tahap pembahasan teknis lintas organisasi perangkat daerah.

Perda Tetap Berlaku, Pergub Baru Disiapkan

Perda Kalbar Nomor 1 Tahun 2022 ditetapkan pada 30 Mei 2022. Berdasarkan dokumentasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan (JDIH BPK), regulasi tersebut masih berstatus berlaku. Materinya mencakup tata cara pembukaan lahan perladangan, pemberdayaan masyarakat dalam kawasan hutan, perlindungan lahan pertanian, pembinaan, pengawasan, pelaporan, serta sanksi administratif.