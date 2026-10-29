Angkutan Umum Pontianak Ditargetkan Beroperasi Mei 2027, Dua Koridor Bus Disiapkan

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Angkutan umum Pontianak yang disiapkan melalui Program Teman Bus dengan skema BTS yang akan beroperasi mulai Mei 2027. (Pemkot Pontianak)

PONTIANAK POST - Layanan angkutan umum perkotaan di Pontianak ditargetkan mulai beroperasi pada Mei 2027 melalui program Buy The Service (BTS) Kementerian Perhubungan. Pada tahap awal, pemerintah merencanakan uji coba di dua koridor untuk mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, tantangan utama pengembangan angkutan umum adalah membangun kepercayaan masyarakat.

Layanan yang nyaman, aman, memiliki jadwal teratur, dan mudah dijangkau diperlukan agar warga tertarik menggunakan transportasi publik untuk mobilitas sehari-hari.

“Kita memahami masyarakat sudah terbiasa menggunakan kendaraan pribadi karena lebih praktis. Karena itu, angkutan umum yang kita hadirkan harus memberikan pelayanan yang baik, sehingga masyarakat punya alternatif untuk menunjang mobilitas sehari-hari,” ujarnya usai koordinasi persiapan Program Teman Bus dengan skema BTS di Kantor Wali Kota Pontianak, Kamis (29/10/2026).

Edi menilai, persiapan tidak hanya menyangkut armada, tetapi juga halte, titik pemberhentian, rambu, serta fasilitas pendukung yang mudah dijangkau masyarakat.

Keteraturan jadwal, keselamatan, dan kenyamanan penumpang juga perlu diperhatikan.

“Transportasi umum harus terintegrasi dengan aktivitas masyarakat. Titik pemberhentian harus mudah dijangkau dan fasilitasnya mendukung kenyamanan penumpang. Ini yang perlu kita persiapkan bersama agar layanan bisa berjalan dengan baik,” tuturnya.

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Dua Koridor Angkutan Umum Disiapkan

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Kalimantan Barat I Ketut Suhartana menjelaskan, dari tiga trayek yang telah ditetapkan, dua koridor akan diuji coba pada tahap awal.

Koridor pertama melayani rute Rusunawa Harapan Jaya menuju RSUD dr. Soedarso dengan panjang sekitar 21,04 kilometer. Untuk rute ini, disiapkan kebutuhan delapan armada, terdiri atas tujuh bus operasional dan satu bus cadangan.

Koridor kedua menggunakan pola melingkar atau looping, dengan rute TPI Nipah Kuning menuju Sungai Raya Dalam sepanjang sekitar 34,52 kilometer. Koridor ini membutuhkan 11 armada, yakni 10 bus operasional dan satu bus cadangan.

“Dari tiga trayek yang telah diputuskan, pada tahap awal ini kami akan melaksanakan uji coba pada dua trayek terlebih dahulu,” ujar Suhartana.

Ia menjelaskan, BTS merupakan skema pembelian layanan oleh pemerintah kepada operator dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Standar tersebut mencakup keselamatan, keamanan, kenyamanan, keteraturan, keterjangkauan, dan kesetaraan.

Layanan Direncanakan Gratis Saat Masa Pengenalan

Operasional penuh kedua koridor ditargetkan dimulai saat peluncuran pada Mei 2027. Pada masa pengenalan, pemerintah juga merencanakan layanan tanpa tarif agar masyarakat dapat kembali mengenal angkutan umum perkotaan.

“Pada saat peluncuran nanti, operasional sudah berjalan penuh sekaligus menjadi masa percobaan dan sosialisasi kepada masyarakat. Kemungkinan masyarakat tidak dipungut bayaran selama masa pengenalan ini,” jelas Suhartana.

Untuk mendukung pengawasan, armada direncanakan dilengkapi kamera pengawas (CCTV), GPS, sistem pemantauan perilaku pengemudi, serta perangkat pembayaran elektronik Tap on Bus.

PT Surveyor Indonesia akan membantu pengelolaan dan verifikasi kinerja operator berdasarkan standar pelayanan yang ditetapkan.

Pemkot Disiapkan Mengelola Layanan Secara Mandiri

Menurut Edi, keberlanjutan layanan juga perlu diperhitungkan sejak awal, terutama terkait sumber daya manusia, pembiayaan operasional, dan kemampuan menjaga standar pelayanan.

Program BTS direncanakan mendapat dukungan Kementerian Perhubungan selama tiga tahun pertama sebelum pengelolaannya diserahterimakan kepada Pemerintah Kota Pontianak.

Edi mengakui, kondisi jalan yang tidak terlalu lebar dan kepadatan lalu lintas menjadi tantangan dalam pengembangan angkutan umum di Pontianak. Karena itu, sosialisasi dan evaluasi setelah layanan beroperasi diperlukan untuk mengukur efektivitas program.

“Kondisi jalan kita tidak terlalu lebar dan kepadatannya tinggi. Ini tentu perlu menjadi perhatian karena kehadiran bus umum juga akan berdampak terhadap kelancaran lalu lintas. Kita harapkan masyarakat bisa beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum sehingga kepadatan dapat berkurang. Nanti kita evaluasi dan terus melakukan perbaikan,” ujarnya.