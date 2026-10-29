Realisasi Anggaran MBG Kalbar Rp2,21 Triliun Sepanjang Januari–September 2026

PONTIANAK POST – Realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Barat mencapai Rp2,21 triliun selama Januari–September 2026. Program ini telah menjangkau sekitar 1,1 juta penerima manfaat.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalbar Rahmat Mulyono mengatakan, hingga 30 September 2026, layanan MBG didukung 566 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan sekitar 22.560 tenaga kerja.

Advertisement “Dari Januari sampai dengan 30 September 2026, program Makan Bergizi Gratis di Kalimantan Barat sudah mencapai 1,1 juta penerima di seluruh Kalimantan Barat,” kata Rahmat di Pontianak, Kamis.

Realisasi anggaran bulanan tertinggi tercatat pada Januari, sekitar Rp391 miliar. Sementara itu, penyaluran pada September turun menjadi sekitar Rp58 miliar.

Rahmat menjelaskan, penurunan tersebut dipengaruhi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mendorong sejumlah sekolah menerapkan pembelajaran daring. Akibatnya, sebagian SPPG tidak beroperasi seperti biasa.

Advertisement “Pada September memang terjadi penurunan realisasi anggarannya karena kondisi kebakaran hutan dan lahan. Banyak sekolah yang menetapkan kegiatan belajar mengajar secara daring sehingga SPPG tidak beroperasi,” ujarnya.

Selain itu, sekitar 15 SPPG masih berstatus penghentian sementara atau suspend dan belum dapat beroperasi. Kondisi ini turut memengaruhi layanan MBG di sekolah.

Dari sisi sebaran, Kabupaten Sintang disebut menghadapi tantangan geografis karena memiliki hampir 400 desa, sementara jumlah SPPG relatif sedikit. Sebaliknya, Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya disebut memiliki SPPG relatif banyak. Namun, data rinci per daerah masih perlu dikonfirmasi.

Kebutuhan anggaran MBG di Kalbar diperkirakan mencapai sekitar Rp3 triliun dalam setahun. Besaran realisasinya bergantung pada jumlah SPPG yang beroperasi dan kebutuhan pembayaran layanan masing-masing unit.