SULUR: Manifestasi Hutan Adat dalam Kriya Kalbar, Pamerkan Puluhan Karya Seni Rupa Seniman Kalbar

PONTIANAK POST - Sebanyak 30 karya seni rupa seniman kriya lintas generasi di Kalimantan Barat mewarnai pameran "SULUR: Manifestasi Hutan Adat dalam Kriya Kalimantan Barat”. Selama empat hari, 28-31 Oktober 2026 di Arboretum Sylva Untan Park Pontianak, pengunjung akan melihat hasil akhir kriya yang indah.

Rotan, bambu, pandan, purun, kayu, getah, kulit kayu, dan berbagai serat siam, yang dikembangkan menjadi karya anyaman, perabot, ukiran, aksesori, hingga eksperimen material kontemporer.

Eksplorasi material merujuk pada enam kawasan, yaitu Sungai Utik di Kapuas Hulu, Tae dan Teringkang di Sanggau, Rimbe Kobar dan Dayak Simpang di Ketapang, serta Ohak di Landak.

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Selain itu, ada workshop, diskusi juga apresiasi. Kegiatan ini juga dilengkapi diskusi Ilmiah Iintas disiplin yang melibatkan akademisi seri rupa, silvikultur, dan praktisi kriya, serta lokakarya sebagai ruang pertukaran pengetahuan dan eksplorasi material berbasis hutan.

Ketua Pelaksana, Priscila Claudia mengatakan, melalui SULUR, ingin mengajak semua orang memahami bahwa kriya bukan sekadar benda atau hasil keterampilan tangan, tetapi arsip hidup yang menyimpan pengetahuan tentang alam, pengalaman manusia, nilai adat, dan cara hidup yang diwariskan.

Advertisement "Menjaga kriya berarti turut menjaga lingkungan, material, dan ruang belajar yang memungkinkan pengetahuan Itu tetap hidup," ujarnya.

Pameran ini berangkat dari keinginan untuk melihat kembali peluang dan keberlanjutan kriya pada masyarakat tradisional Dayak di berbagai wilayah Kalimantan Barat.

"Kita menyadari bahwa praktik kriya hari ini menghadapi tantangan, terutama semakin terbatasnya ketersediaan bahan baku alam akibat perubahan Iingkungan dan berkurangnya akses terhadap sumber material," ungkapnya.

Persoalan ini, lanjut dia, bukan semata-mata tentang sulitnya memperoleh bahan untuk membuat benda kriya. Lebih jauh, kondisi tersebut menyangkut keberlanjutan pengetahuan, keterampilan, dan kebudayaan masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi.

"Pada masyarakat adat Kalimantan Barat, praktik kriya umumnya berkembang melalui pengamatan dan pengalaman langsung. Pengetahuan diperoleh dengan menyaksikan orang tua atau anggota komunitas bekerja, mengenali material di lingkungan sekitar, mencoba teknik, mengulang proses, dan memperbaiki kesalahan," ulasnya.