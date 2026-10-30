Wagub Kalbar Apresiasi Patung Bunda Maria Bernuansa Budaya Dayak di Nyarumkop

PONTIANAK POST – Perpaduan nilai keagamaan dan budaya lokal menjadi salah satu pesan dalam peresmian dan pemberkatan Plaza Bunda Maria Ratu Semesta Alam di Kompleks Persekolahan Katolik Nyarumkop, Kota Singkawang. Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan berharap lembaga pendidikan terus menanamkan karakter, kepedulian terhadap lingkungan, dan sikap menghargai perbedaan kepada generasi muda.

Krisantus menghadiri peresmian tersebut bersama jajaran pemerintah, tokoh agama, donatur, alumni, dan undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Krisantus mengapresiasi peran Persekolahan Katolik Nyarumkop dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk karakter peserta didik. Sebagai putra dari alumni Nyarumkop, ia juga memiliki kedekatan personal dengan lembaga pendidikan tersebut.

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Menurutnya, pendidikan tidak cukup hanya mengembangkan kemampuan akademik. Sekolah juga perlu membentuk moral, kepribadian, dan kepedulian sosial agar peserta didik mampu hidup berdampingan di tengah keberagaman.

“Sekolah bukan hanya tempat untuk mencerdaskan pikiran, tetapi juga membentuk hati dan akhlak. Saya berharap Persekolahan Katolik Nyarumkop terus menjadi tempat yang baik untuk membina generasi muda yang berkarakter luhur, menghargai perbedaan, dan menjunjung tinggi toleransi,” ujarnya.

Advertisement Krisantus juga mengaitkan gelar Bunda Maria Ratu Semesta Alam dengan pentingnya menjaga lingkungan. Menurutnya, pesan tersebut relevan dengan upaya melestarikan hutan, sungai, dan lingkungan di Kalimantan Barat.

“Gelar Bunda Maria Ratu Semesta Alam juga mengingatkan kita akan pentingnya merawat alam dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan komitmen kita bersama untuk menjaga kelestarian hutan, sungai, dan lingkungan di Kalimantan Barat,” katanya.

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Kepada para siswa, ia berpesan agar meneladani kerendahan hati, menjaga kerukunan, dan tidak bersikap sombong ketika meraih keberhasilan maupun jabatan.

“Jangan pernah sombong ketika berhasil atau memperoleh jabatan. Apa yang kita miliki merupakan titipan Tuhan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” pesannya.

Sementara itu, Ketua Panitia sekaligus Pimpinan Yayasan, Bruder Dionisius Bonaventura, MTB, mengatakan kehadiran plaza dan patung Bunda Maria dengan karakter budaya Dayak merupakan bagian dari upaya memperkuat pengenalan budaya lokal di lingkungan sekolah.