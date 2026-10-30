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Metropolis

Pemkot Pontianak Siapkan Angkutan Umum BTS, Ditargetkan Beroperasi Mei 2027

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Penulis: Mirza Ahmad Muin
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono

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PONTIANAK POST - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kota Pontianak menyiapkan sejumlah langkah untuk mengatasi kemacetan sekaligus memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi logistik.

Upaya tersebut meliputi pengembangan angkutan umum melalui program Buy The Service (BTS) yang ditargetkan beroperasi pada Mei 2027 serta pemberlakuan permanen rekayasa lalu lintas angkutan barang di duplikasi Jembatan Kapuas I.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, angkutan umum yang nyaman, aman, terjangkau, dan memiliki jadwal teratur diperlukan untuk mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi. Tahap awal program BTS direncanakan melayani dua koridor dengan dukungan Kementerian Perhubungan.

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“Kita memahami masyarakat sudah terbiasa menggunakan kendaraan pribadi karena lebih praktis. Karena itu, angkutan umum yang kita hadirkan harus memberikan pelayanan yang baik, sehingga masyarakat punya alternatif untuk menunjang mobilitas sehari-hari,” ujar Edi usai koordinasi persiapan Program Teman Bus dengan skema BTS di Kantor Wali Kota Pontianak, Kamis (29/10/2026).

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Kalimantan Barat I Ketut Suhartana menjelaskan, dari tiga trayek yang telah ditetapkan, pemerintah akan menguji coba dua koridor terlebih dahulu.

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Koridor pertama menghubungkan Rusunawa Harapan Jaya dengan RSUD dr. Soedarso sepanjang sekitar 21,04 kilometer. Rute ini membutuhkan delapan armada, terdiri atas tujuh bus operasional dan satu bus cadangan.

Koridor kedua menggunakan pola melingkar atau looping, dari TPI Nipah Kuning menuju Sungai Raya Dalam sepanjang sekitar 34,52 kilometer. Sebanyak 11 armada disiapkan, terdiri atas 10 bus operasional dan satu bus cadangan.

Layanan BTS menggunakan skema pembelian layanan oleh pemerintah kepada operator dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang mencakup keselamatan, keamanan, kenyamanan, keteraturan, keterjangkauan, dan kesetaraan. Pada masa pengenalan saat peluncuran, pemerintah juga merencanakan layanan tanpa tarif agar masyarakat kembali mengenal angkutan umum perkotaan.

Untuk mendukung pengawasan, armada direncanakan dilengkapi CCTV, GPS, sistem pemantauan perilaku pengemudi, serta perangkat pembayaran elektronik Tap on Bus. PT Surveyor Indonesia akan membantu pengelolaan dan verifikasi kinerja operator berdasarkan standar pelayanan yang ditetapkan.

Program BTS dirancang mendapat dukungan Kementerian Perhubungan selama tiga tahun pertama sebelum pengelolaannya diserahkan kepada Pemkot Pontianak. Karena itu, kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, dan pembiayaan operasional menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan layanan.

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Editor : Rafael B. Junior
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