Jaga Kerukunan Beragama, Kemenag Kalbar Tekankan Pentingnya Pengawasan dan Dialog

PONTIANAK POST - Dalam upaya menjaga ketenteraman dan keharmonisan kehidupan beragama di Kalimantan Barat, digelar rapat Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (Pakem) yang diselenggarakan di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat pada Kamis, (29/10).

Kepala Bidang Urusan Agama Islam, Kanwil Kemenag Kalbar Mi'rad mengungkapkan, pertemuan ini membahas perkembangan situasi di Kalimantan Barat, khususnya dinamika paham keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat. Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk membangun kewaspadaan, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta menjaga kehidupan masyarakat agar tetap aman, tenteram, dan harmonis.

Keterlibatan Kanwil Kemenag Kalbar dalam rapat Pakem merupakan wujud komitmen Kementerian Agama dalam menjalankan fungsi pembinaan kehidupan beragama, memperkuat moderasi beragama, serta mendorong penyelesaian persoalan keagamaan melalui pendekatan yang dialogis, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mi’rad menegaskan bahwa perkembangan paham keagamaan perlu disikapi secara cermat, objektif, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Setiap persoalan perlu dikaji berdasarkan fakta, ketentuan yang berlaku, serta memperhatikan kondisi sosial dan kerukunan masyarakat.

“Menjaga ketenteraman Kalimantan Barat merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, koordinasi antarlembaga sangat penting agar setiap perkembangan persoalan keagamaan dapat disikapi secara tepat, mengedepankan dialog, serta tetap menjaga kerukunan dan persatuan masyarakat,” demikian pesan yang sejalan dengan komitmen Kemenag dalam pembinaan kehidupan beragama.

Advertisement Melalui rapat Pakem ini, sinergi antara unsur pemerintah, aparat keamanan, kejaksaan, dan organisasi keagamaan diharapkan semakin kuat dalam memantau perkembangan situasi, melakukan langkah pencegahan secara proporsional, serta membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat.