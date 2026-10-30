Nama Alek-Neneng Menguat di Pilbup Bengkayang 2029, Neneng: Saya Serahkan kepada Masyarakat

PONTIANAK POST – Nama anggota DPRD Kalimantan Barat dari Fraksi Partai Demokrat, Neneng, mulai diperbincangkan dalam dinamika politik menuju Pemilihan Bupati (Pilbup) Bengkayang. Bahkan, suara akar rumput mulai ramai membicarakan kemungkinan Neneng-Alek (Aleksander, anggota DPRD Kalbar dari Fraksi Gerindra) atau Alex-Neneng berpasangan diperhelatan 2029 mendatang.

Advertisement Menanggapi isu tersebut, Neneng kepada Pontianak Post menegaskan belum ingin terburu-buru berbicara mengenai suksesi Pilbup Bengkayang. Ia memilih memprioritaskan tugasnya sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Bengkayang-Singkawang.

Menurut Neneng, Pilbup Bengkayang 2029 masih cukup lama dan memiliki tahapan serta mekanisme politik yang harus dilalui.

Advertisement “Yang terpenting saat ini saya harus menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat,” ujarnya baru-baru ini di Pontianak.

Neneng mengatakan, selain menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, dirinya juga berkomitmen memperluas sosialisasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda di Kabupaten Bengkayang.

Ia menaruh perhatian terhadap pendidikan anak-anak, terutama mendorong agar mereka tidak putus sekolah.

Serahkan kepada Masyarakat dan Partai

Mengenai kemungkinan berpasangan dengan Alek pada Pilbup Bengkayang 2029, Neneng menyatakan keputusan tersebut sepenuhnya bergantung pada aspirasi masyarakat.

Menurut dia, dukungan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan arah politik ke depan. “Sepenuhnya, pilihan tersebut saya serahkan kepada masyarakat. Maunya masyarakat Bengkayang seperti apa,” kata adik kandung mantan Bupati Bengkayang ini.

Neneng juga membuka peluang terbentuknya koalisi politik apabila memiliki tujuan yang baik dan mendapat dukungan masyarakat. Namun, ia menegaskan keputusan akhir tetap bergantung pada kebijakan Partai Demokrat sebagai partai yang menaunginya.

Jika partai memberikan kepercayaan untuk maju dalam kontestasi Pilbup Bengkayang 2029, Neneng menyatakan siap menjalankan amanah tersebut. “Kalau partai sudah memberi kepercayaan kepada saya, tentu saya siap. Apa pun itu, yang terpenting tujuannya memang baik untuk masyarakat Bengkayang,” tegasnya.