Respons Cepat Tangani Dugaan KDRT, Dua Polisi di Pontianak Diganjar Penghargaan

PONTIANAK POST – Respons cepat dalam membantu korban dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta keberanian saat mengamankan aksi unjuk rasa menjadi alasan lima personel Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat (Kalbar) diganjar penghargaan. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Kapolda Kalbar, Irjen Pol Alberd Teddy Benhard Sianipar, Rabu (28/10).

Dua personel Polsek Pontianak Barat, Aipda Teguh Tri Anggono, dan Aipda Sutrisna Ariansyah mendapat apresiasi atas tindakan cepat mereka saat menangani aduan dugaan KDRT pada 19 Oktober 2026. Keduanya mendatangi lokasi kejadian, membantu korban, memfasilitasi pelaporan, hingga mengarahkan korban menjalani pemeriksaan visum di Rumah Sakit Bhayangkara.

Langkah tersebut dinilai mencerminkan penerapan konsep Polisi Bersama Masyarakat (PBM), yang menekankan kehadiran polisi untuk membantu warga, dan memberikan pelayanan sesuai kebutuhan mereka.

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Selain keduanya, penghargaan juga diberikan kepada tiga personel yang mengalami luka akibat lemparan batu saat mengamankan aksi unjuk rasa Seruan Aksi Kalbar Revolusi Jilid II di Bundaran Digulis pada 21 Oktober 2026.

Kapolda Kalbar menegaskan penghargaan merupakan bentuk apresiasi institusi atas dedikasi, keberanian, dan kepedulian personel dalam menjalankan tugas. Dia berharap capaian tersebut memotivasi anggota Polri untuk terus meningkatkan kompetensi, menjaga integritas, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Advertisement “Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh personel untuk terus meningkatkan kompetensi, menjaga integritas, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jadikan pengabdian yang tulus, dan profesional sebagai landasan dalam setiap pelaksanaan tugas,” ujar Alberd.

Terkait insiden pelemparan saat pengamanan unjuk rasa, Kapolda menginstruksikan Ditreskrimum Polda Kalbar bersama Polresta Pontianak untuk melakukan penyelidikan secara terarah, dan terukur. Setiap dugaan tindak pidana, menurut dia, harus ditindaklanjuti secara profesional, dan menyeluruh berdasarkan alat bukti yang ditemukan.

Alberd juga mengingatkan personel agar tetap berhati-hati, dan bijaksana dalam mengendalikan situasi di lapangan. Sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan keamanan.

Ia berharap penghargaan tersebut tidak semata-mata menjadi pencapaian pribadi. Tetapi juga menjadi teladan bagi personel lainnya untuk hadir di tengah masyarakat, merespons persoalan warga dengan cepat, serta mengedepankan pendekatan humanis.