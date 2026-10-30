Gema Membangun Desa di Bengkayang, Norsan Siapkan Aspirasi untuk Pembangunan pada 2027

‎PONTIANAK POST – Pembangunan infrastruktur pesisir dan pemerataan pembangunan desa menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam kegiatan Gema Membangun Desa (GMD) ke-V di Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Jumat (30/10).

‎Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengatakan, berbagai usulan masyarakat yang disampaikan dalam kegiatan tersebut akan ditampung dan diperjuangkan agar dapat masuk dalam program pembangunan melalui APBD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2027.

‎Salah satu aspirasi yang menjadi perhatian adalah pembangunan dermaga di Pulau Lemukutan. Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk mendukung konektivitas masyarakat sekaligus menunjang pengembangan pariwisata bahari di Kabupaten Bengkayang.

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‎"Apa yang disampaikan masyarakat tadi, insyaallah akan kita tampung dan kita lanjutkan dalam program APBD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2027," ujar Ria Norsan saat membuka kegiatan tersebut.

‎Menurutnya, pembangunan dermaga tidak hanya berkaitan dengan akses transportasi, tetapi juga berpotensi mendorong aktivitas ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata.

Advertisement ‎Norsan menjelaskan, program GMD menjadi salah satu upaya pemerintah provinsi untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung sekaligus mengetahui persoalan pembangunan yang dihadapi setiap daerah.

‎Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan menyasar seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Hal ini mengingat Kalbar memiliki sekitar 2.046 desa sehingga tidak memungkinkan kegiatan tersebut dilaksanakan satu per satu di seluruh desa dalam waktu satu tahun.

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‎"Kita ingin Gema Membangun Desa ini dilaksanakan di seluruh kabupaten dan kota. Karena desa kita ada 2.046, kalau satu per satu tentu tidak mungkin selesai dalam satu tahun. Maka kita ambil per kabupaten," jelasnya.

‎Setelah sebelumnya dilaksanakan di Kabupaten Landak dan Bengkayang, pemerintah provinsi juga merencanakan kegiatan serupa di Kabupaten Ketapang. Dalam satu hingga dua tahun ke depan, seluruh kabupaten diharapkan dapat dijangkau melalui program tersebut.

‎Ia menegaskan, pelaksanaan GMD tidak hanya menyasar desa yang mudah dijangkau, tetapi juga wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal (3T).