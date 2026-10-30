Matangkan Identitas Merek Kolektif, Tenun Iban Kapuas Hulu Siap Tembus Pasar Internasional

PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat kembali mengawal penguatan identitas produk lokal di kancah internasional. Pada hari kedua program ASEAN–Hong Kong, China Collective Mark Initiative, Kemenkum Kalbar mematangkan kesiapan Merek Kolektif Tenun Iban Kapuas Hulu di Novotel Suites Yogyakarta Malioboro, Kamis (29/10).

Fokus agenda kali ini menitikberatkan pada standardisasi mutu, penguatan tata kelola, revisi identitas visual, serta perumusan strategi pemasaran. Langkah strategis ini diproyeksikan mampu mendongkrak daya saing sekaligus membuka akses pasar global bagi usaha kerajinan yang digerakkan oleh kelompok perempuan tersebut.

Sesi diskusi diawali dengan bedah kasus praktik baik Merek Kolektif Batik Trimulyonitiku yang dipaparkan oleh Rusli Hidayat. Ia menggarisbawahi bahwa kunci sukses pengelolaan jenama bersama terletak pada transparansi tata kelola, konsistensi mutu produk, serta kepatuhan anggota terhadap aturan main yang telah disepakati bersama.

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Pemaparan tersebut menjadi rujukan krusial bagi Kelompok Endo Segadok Betenun asal Dusun Sadap, Kabupaten Kapuas Hulu. Bagi para perajin Tenun Iban, kekuatan identitas tidak sekadar bertumpu pada estetika nama dan logo, melainkan pada soliditas kelompok dalam mengawasi prosedur penggunaan merek secara ketat.

Melengkapi hal itu, perwakilan Balai Besar Kerajinan dan Batik, Ulfi Khabibah, menyoroti urgensi sistem inspeksi dan ketertelusuran asal-usul produk. Khusus untuk komoditas Tenun Iban, standar mutu ini mencakup kedisiplinan teknik pembuatan, konstruksi benang, ketahanan warna, hingga komposisi serat kain yang wajib dipertahankan untuk mengunci kepercayaan konsumen.

Advertisement Memasuki sesi finalisasi, tim Pelaksana Harian (Plh) Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Kalbar bersama konsultan ahli memandu langsung Kelompok Endo Segadok Betenun dalam menyempurnakan desain visual merek. Identitas jenama diarahkan agar tampil lebih tegas, sederhana, namun tetap kuat merepresentasikan kekayaan ornamen dan motif khas budaya Iban.

Selain logo, sektor kemasan juga dievaluasi. Kemasan dituntut mampu memuat narasi (storytelling) mengenai sejarah turun-temurun tradisi Tenun Iban di Kalimantan Barat. Cerita di balik setiap lembar kain dinilai memiliki daya tarik eksklusif bagi konsumen di pasar mancanegara.

Perwakilan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang hadir turut mengingatkan bahwa logo harus berfungsi sebagai pembeda mutlak di pasaran. Ke depannya, tahapan pendampingan dari Kemenkum Kalbar akan bergeser pada penyelesaian dokumen Aturan Penggunaan Merek atau Rules for Use (RFU).