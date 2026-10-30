Tingkatkan Kapasitas Paralegal, Kemenkum Kalbar Latih Posbankum Lima Kabupaten Secara Daring

PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat kembali menyelenggarakan agenda pembinaan dan penyuluhan hukum secara daring bagi perangkat Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa dan kelurahan, Kamis (29/10).

Agenda peningkatan kapasitas ini menyasar para paralegal yang tersebar di lima wilayah, meliputi Kabupaten Kapuas Hulu, Bengkayang, Sanggau, Sekadau, dan Ketapang. Langkah ini diambil guna merawat standar kualitas pendampingan keadilan bagi masyarakat di akar rumput.

Saat membuka kegiatan, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Lanang Dwi Kurniawan, memberikan apresiasi atas dedikasi para perangkat Posbankum. Kehadiran mereka dinilai vital sebagai garda terdepan dalam membantu penyelesaian sengketa maupun ragam persoalan hukum yang dihadapi warga desa.

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Tampil sebagai pembicara kunci (keynote speaker), Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, menyoroti urgensi perluasan akses informasi hukum. Guna mempermudah aduan dan pencarian informasi, Jonny menginstruksikan pemanfaatan maksimal portal resmi Kemenkum Kalbar serta layanan asisten virtual AVIKA.

Ia juga menegaskan bahwa peningkatan kompetensi para paralegal merupakan kunci utama dalam menjamin hadirnya pelayanan hukum yang responsif, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Advertisement Memasuki sesi inti, agenda dilanjutkan dengan pemaparan materi dari jajaran Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Kalbar. Penyuluh Hukum Ahli Muda, Utin Putri Novi Lestari, membedah signifikansi pelindungan Kekayaan Intelektual (KI). Edukasi ini mencakup tata cara serta tahapan pendaftaran merek dagang melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual guna memproteksi identitas produk karya warga lokal.

Selanjutnya, Penyuluh Hukum Ahli Pertama, Julmiati, memberikan sosialisasi terkait pedoman tertib administrasi kependudukan. Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022, ia mengurai aturan baku pencatatan nama pada dokumen resmi, mulai dari akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), hingga Kartu Keluarga (KK).