Optimalkan Posbankum Desa, Kemenkum Kalbar Bahas Penyesuaian Perjanjian Kinerja Kakanwil

PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat menggelar rapat strategis guna membedah penyesuaian Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah. Fokus utama pertemuan ini mengarah pada optimalisasi pelatihan Pos Bantuan Hukum tingkat Desa/Kelurahan (Posbankumdes/Kel) serta implementasi adendum Perjanjian Bantuan Hukum.

Rapat teknis yang diselenggarakan di Gedung Kanwil Kemenkum Kalbar pada Kamis (29/10) tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil, Jonny Pesta Simamora. Agenda ini turut dihadiri oleh jajaran fungsional Penyuluh Hukum serta para peserta program MagangHub. Diskusi diarahkan untuk memastikan agar target penyesuaian operasional layanan bantuan hukum di akar rumput dapat tereksekusi secara maksimal.

Terdapat sejumlah isu krusial yang diurai dalam forum ini. Beberapa di antaranya meliputi pemecahan kendala inventarisasi dokumen Perjanjian Kinerja, pemetaan potensi kerja sama lanjutan dengan perguruan tinggi se-Kalimantan Barat, hingga penguatan fungsi lembaga Pemberi Bantuan Hukum (PBH). PBH didorong untuk lebih proaktif dalam membina para paralegal desa yang sebelumnya telah merampungkan masa pelatihan.

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Selain urusan pembinaan sumber daya manusia (SDM), rapat ini juga menyinkronkan pelaksanaan adendum Perjanjian Bantuan Hukum sebagai bentuk penyesuaian pagu anggaran. Skema penyerapan dana oleh mitra PBH akan diatur secara mendetail melalui konsep kontraktual yang ketat agar penyaluran bantuan hukum selaras dengan peraturan perundang-undangan.