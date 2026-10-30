Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Metropolis

Beri Kepastian Hukum, Kemenkum Kalbar Dukung Raperda Tata Kelola Kratom Lewat FGD DPD RI

M
Penulis: Miftahul Khair
Kanwil Kemenkum Kalbar menghadiri dialog daerah guna membedah Evaluasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2027. pada Kamis (29/10). (DOK KANWIL KEMENKUM KALBAR)
Kanwil Kemenkum Kalbar menghadiri dialog daerah guna membedah Evaluasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2027. pada Kamis (29/10). (DOK KANWIL KEMENKUM KALBAR)

Advertisement

PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat ambil bagian dalam Dialog Daerah berformat Focus Group Discussion (FGD) guna membedah Evaluasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2027. Agenda yang secara khusus menyoroti Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tata Kelola Kratom ini digelar di Kantor DPD RI Provinsi Kalimantan Barat, pada Kamis (29/10).

Diskusi strategis lintas sektor tersebut melibatkan unsur pemerintah daerah, akademisi, asosiasi pengusaha, hingga perwakilan elemen masyarakat. Kehadiran delegasi Kemenkum Kalbar, yang diwakili oleh Lanang Dwi Kurniawan dan Ruth Retnowati Anggrailina Sihombing, difungsikan untuk mengawal pembentukan payung hukum agar selaras dengan kewenangan daerah dan tidak bertentangan dengan regulasi di atasnya.

Kepala Kantor DPD RI Provinsi Kalimantan Barat, Elis Nurdian, menjelaskan bahwa forum penjaringan aspirasi ini merupakan wujud fungsi pengawasan legislatif terhadap penyusunan produk hukum. Melalui dialog tersebut, muatan materi Raperda diharapkan kelak benar-benar merepresentasikan kebutuhan riil para petani dan warga setempat.

Advertisement

Baca Juga: Optimalkan Posbankum Desa, Kemenkum Kalbar Bahas Penyesuaian Perjanjian Kinerja Kakanwil

Saat membuka acara, Anggota Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI, Syarif Melvin, menggarisbawahi potensi raksasa komoditas endemik tropis tersebut. Menurutnya, kratom telah menjadi salah satu urat nadi perekonomian masyarakat Kalimantan Barat, sehingga ketiadaan kepastian tata niaga dan landasan hukum yang mengikat justru akan merugikan berbagai pihak.

Sesi telaah pakar diisi oleh tiga narasumber dari berbagai disiplin ilmu. Peneliti Zulverdy Fahmi membedah skema pemberdayaan petani, peningkatan nilai tambah mutu, hingga pembenahan regulasi tata niaga industri kratom.

Advertisement

Menyambung paparan tersebut, Rudy Setyo Utomo menyoroti kalkulasi dampak ekonomi, fluktuasi harga komoditas, aspek kelestarian lingkungan, serta batas intervensi kebijakan di tingkat pemerintah daerah. Sementara itu, pakar lainnya, Urai Edi Suryadi memaparkan prospek pemanfaatan medis daun kratom melalui uji klinis dan optimalisasi metode fraksinasi, khususnya yang berbasis di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

Lewat pelibatan aktif di tahap prakarsa ini, Kanwil Kemenkum Kalbar menargetkan agar perumusan Raperda Tata Kelola Kratom dapat disusun secara komprehensif dari kacamata perundang-undangan. Lahirnya regulasi daerah ini diyakini akan menuntaskan polemik legalitas sekaligus memberikan kepastian berusaha bagi para aktor industri kratom di Kalimantan Barat.

Advertisement
Editor : Miftahul Khair
Bagikan:

Artikel Terkait

Raperda Tata Kelola Kratom Dikebut, DPRD Kalbar Pastikan Tak Bebani Petani

Raperda Tata Kelola Kratom Dikebut, DPRD Kalbar Pastikan Tak Bebani Petani

Perjuangkan nasib ribuan petani lokal, DPRD Kalbar susun Raperda Kratom agar tak ada lagi aturan tumpang tindih yang merugikan rakyat.

Kanwil Kemenkum Kalbar Harmonisasi Raperda Tata Kelola Kratom Guna Beri Kepastian Hukum

Kanwil Kemenkum Kalbar Harmonisasi Raperda Tata Kelola Kratom Guna Beri Kepastian Hukum

Kanwil Kemenkum Kalbar harmonisasi Raperda Tata Kelola Kratom guna berikan kepastian hukum dan dorong ekonomi daerah.

Golkar Kalbar Dukung Raperda Tata Kelola Kratom, Minta Perlindungan Petani hingga Harmonisasi dengan Kebijakan Pusat

Golkar Kalbar Dukung Raperda Tata Kelola Kratom, Minta Perlindungan Petani hingga Harmonisasi dengan Kebijakan Pusat

Golkar Kalbar mendukung Raperda Tata Kelola Kratom demi kepastian hukum, perlindungan petani, dan pengawasan komoditas.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer