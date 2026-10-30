Beri Kepastian Hukum, Kemenkum Kalbar Dukung Raperda Tata Kelola Kratom Lewat FGD DPD RI

PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat ambil bagian dalam Dialog Daerah berformat Focus Group Discussion (FGD) guna membedah Evaluasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2027. Agenda yang secara khusus menyoroti Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tata Kelola Kratom ini digelar di Kantor DPD RI Provinsi Kalimantan Barat, pada Kamis (29/10).

Diskusi strategis lintas sektor tersebut melibatkan unsur pemerintah daerah, akademisi, asosiasi pengusaha, hingga perwakilan elemen masyarakat. Kehadiran delegasi Kemenkum Kalbar, yang diwakili oleh Lanang Dwi Kurniawan dan Ruth Retnowati Anggrailina Sihombing, difungsikan untuk mengawal pembentukan payung hukum agar selaras dengan kewenangan daerah dan tidak bertentangan dengan regulasi di atasnya.

Kepala Kantor DPD RI Provinsi Kalimantan Barat, Elis Nurdian, menjelaskan bahwa forum penjaringan aspirasi ini merupakan wujud fungsi pengawasan legislatif terhadap penyusunan produk hukum. Melalui dialog tersebut, muatan materi Raperda diharapkan kelak benar-benar merepresentasikan kebutuhan riil para petani dan warga setempat.

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Saat membuka acara, Anggota Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI, Syarif Melvin, menggarisbawahi potensi raksasa komoditas endemik tropis tersebut. Menurutnya, kratom telah menjadi salah satu urat nadi perekonomian masyarakat Kalimantan Barat, sehingga ketiadaan kepastian tata niaga dan landasan hukum yang mengikat justru akan merugikan berbagai pihak.

Sesi telaah pakar diisi oleh tiga narasumber dari berbagai disiplin ilmu. Peneliti Zulverdy Fahmi membedah skema pemberdayaan petani, peningkatan nilai tambah mutu, hingga pembenahan regulasi tata niaga industri kratom.

Advertisement Menyambung paparan tersebut, Rudy Setyo Utomo menyoroti kalkulasi dampak ekonomi, fluktuasi harga komoditas, aspek kelestarian lingkungan, serta batas intervensi kebijakan di tingkat pemerintah daerah. Sementara itu, pakar lainnya, Urai Edi Suryadi memaparkan prospek pemanfaatan medis daun kratom melalui uji klinis dan optimalisasi metode fraksinasi, khususnya yang berbasis di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.