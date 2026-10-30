OJK Sebut Literasi Keuangan Kalbar Masih Perlu Ditingkatkan, Ini Tantangannya

PONTIANAK POST – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Barat terus mendorong pemerataan literasi dan inklusi keuangan hingga ke wilayah perdesaan. Meski tingkat inklusi keuangan Kalbar disebut hampir menyamai rata-rata nasional, pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan masih perlu ditingkatkan.

Ketua OJK Kalbar Rochma Hidayati mengatakan, peningkatan akses terhadap layanan keuangan harus diimbangi dengan pemahaman masyarakat mengenai produk yang digunakan. Masyarakat juga perlu diarahkan agar memilih produk keuangan legal dan sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik masing-masing.

“Produk keuangan itu bermacam-macam. Tentunya bagaimana mengajak masyarakat mengakses produk layanan yang sesuai dengan dirinya,” kata Rochma saat Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Kalimantan Barat 2026 di GAIA Bumi Raya City, Kabupaten Kubu Raya, Jumat (30/10).

Menurut dia, tantangan yang masih dihadapi Kalbar adalah kesenjangan akses dan pemahaman keuangan antara masyarakat perkotaan dan perdesaan. Karena itu, OJK terus berupaya memperluas kegiatan edukasi dengan melibatkan pemerintah daerah dan industri jasa keuangan.

“Kami terus mencoba merata di beberapa wilayah. Tentu saja perlu dukungan dari pemerintah daerah maupun industri keuangan yang ada di daerah,” ujarnya.

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Rochma menyebutkan, OJK memprogramkan kegiatan literasi keuangan di setiap daerah setidaknya dua hingga tiga kali dalam setahun. Upaya tersebut diharapkan dapat memperluas pemahaman masyarakat sekaligus mendorong pemanfaatan layanan keuangan secara tepat.

Selain menyasar masyarakat umum, edukasi juga diarahkan kepada kalangan anak muda dan generasi Z. OJK memanfaatkan kanal digital, seperti situs web dan media sosial, untuk menyampaikan materi dengan pendekatan yang lebih dekat dengan keseharian mereka.

“Anak muda silakan berinvestasi, tetapi kenali produknya, kenali risikonya. Anak muda juga silakan melakukan perencanaan keuangan sesuai dengan karakteristiknya,” jelasnya.

Advertisement Terkait credit union (CU), Rochma menjelaskan, akses masyarakat terhadap layanan CU tetap diperhitungkan dalam rasio inklusi keuangan. Namun, pengawasan CU berada di luar kewenangan OJK karena secara ketentuan berada di bawah Kementerian Koperasi.

“Jadi termasuk dalam layanan keuangan, hanya saja memang pengawasannya tidak di dalam (kewenangan OJK). Tetapi masyarakat yang melakukan akses terhadap produk CU masuk sebagai rasio inklusi,” ungkapnya.

Sementara itu, Asisten II Sekretariat Daerah Kalbar Heronimus Hero mengatakan, pemerintah provinsi turut berperan dalam memperluas akses dan meningkatkan literasi keuangan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Tim tersebut melibatkan pemerintah provinsi, OJK, Bank Indonesia, serta lembaga perbankan. Pembentukan tim juga dilakukan secara berjenjang hingga tingkat kabupaten dan kota.

“Tujuannya untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Begitu juga berjenjang di kabupaten dan kota,” kata Hero.

Ia menyebutkan, Kalbar termasuk daerah dengan capaian terbaik dalam pengembangan akses keuangan di wilayah Kalimantan. Kota Pontianak juga tercatat sebagai salah satu yang terbaik pada tingkat kota.