Ria Norsan Ingatkan Pesan Al-Qur’an tentang Kerusakan Lingkungan dan Bahaya Karhutla di Kalbar

PONTIANAK POST – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengingatkan masyarakat agar menjaga kelestarian alam sebagai bagian dari pengamalan nilai-nilai Al-Qur’an. Ia mengaitkan pesan tersebut dengan Surah Ar-Rum ayat 41 yang menjelaskan kerusakan di darat dan laut akibat perbuatan manusia.

Menurut Norsan, ayat tersebut menjadi pengingat bahwa manusia memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan. Pesan itu juga relevan dengan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kalbar.

“Segala bentuk cuaca, baik hujan maupun panas, merupakan bagian dari ketentuan Allah SWT. Karena itu, kita harus menerimanya dengan ikhlas dan senantiasa bersyukur,” ujar Norsan saat menyampaikan kuliah tujuh menit (kultum) di Masjid Mujahidin, Kabupaten Bengkayang, Jumat (30/10).

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Dalam kultumnya, Norsan juga menyampaikan perkembangan penanganan karhutla. Berdasarkan pemantauannya pada malam sebelumnya, masih ditemukan titik api di Kabupaten Ketapang, khususnya Kecamatan Kendawangan. Meski demikian, kondisi di sejumlah wilayah disebutnya mulai membaik.

“Tadi malam saya masih mengecek, masih ada sedikit titik api, terutama di Kabupaten Ketapang, tepatnya di Kendawangan. Namun, di beberapa wilayah kondisi sudah berangsur membaik dan mendekati angka nol. Ini berkat kerja sama dan kesadaran bersama antara pemerintah, aparat, dan masyarakat,” ungkapnya.

Advertisement Ia mengajak masyarakat tidak hanya membaca Al-Qur’an, tetapi juga memahami dan mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam kitab suci tersebut dapat menjadi pedoman dalam menjaga hubungan dengan sesama manusia maupun alam.

Selain pesan tentang lingkungan, Norsan mengingatkan pentingnya pendidikan karakter anak sejak dini. Ia merujuk keteladanan Luqmanul Hakim dalam Surah Luqman, terutama tentang peran orang tua memberikan nasihat dan menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada anak.

Norsan juga mengisahkan perumpamaan Luqmanul Hakim dan anaknya yang berjalan bersama seekor keledai. Kisah tersebut menggambarkan beragam penilaian masyarakat terhadap tindakan seseorang dan pentingnya bersikap bijaksana dalam menyikapi pandangan orang lain.

Ia kemudian menekankan pentingnya menjaga kebersihan hati dan senantiasa bersyukur kepada Allah SWT sebagai landasan dalam menjalani kehidupan.