Ria Norsan Sambangi Rumah Warga Karimunting, Salurkan Bantuan Sembako dan Santunan

PONTIANAK POST – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyambangi rumah dua warga di Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Kamis (29/10) malam. Dalam kunjungan tersebut, ia menyerahkan bantuan berupa paket kebutuhan pokok dan santunan.

Norsan berjalan kaki menyusuri jalan desa untuk mendatangi rumah warga dan menyerahkan bantuan secara langsung. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat.

Salah seorang penerima bantuan, Hendra, menyampaikan terima kasih atas perhatian yang diberikan Gubernur Kalbar. “Terima kasih kepada Bapak Gubernur atas perhatian dan bantuan yang diberikan,” ungkap Hendra.

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Norsan mengatakan, program Gema Membangun Desa (GMD) tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik dan infrastruktur. Menurutnya, program tersebut juga menjadi sarana memperkuat kepedulian sosial dan mendekatkan pemerintah dengan masyarakat.

“Gema Membangun Desa bukan sekadar tentang pembangunan fisik atau infrastruktur, tetapi juga membangun kebersamaan dan kepedulian sosial. Kita ingin memastikan tidak ada warga yang tertinggal dari perhatian pemerintah,” ujar Norsan.