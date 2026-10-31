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Metropolis

Ria Norsan Sambangi Rumah Warga Karimunting, Salurkan Bantuan Sembako dan Santunan

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Penulis: Novantar Ramses Negara
Gubernur Kalbar berbincang-bincang dengan masyarakat saat berkunjung ke rumah warga yang mendapat bantuan berupa paket kebutuhan pokok dan santunan. (Adpim Pemprov Kalbar)
Gubernur Kalbar berbincang-bincang dengan masyarakat saat berkunjung ke rumah warga yang mendapat bantuan berupa paket kebutuhan pokok dan santunan. (Adpim Pemprov Kalbar)

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PONTIANAK POST – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyambangi rumah dua warga di Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Kamis (29/10) malam. Dalam kunjungan tersebut, ia menyerahkan bantuan berupa paket kebutuhan pokok dan santunan.

Norsan berjalan kaki menyusuri jalan desa untuk mendatangi rumah warga dan menyerahkan bantuan secara langsung. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat.

Salah seorang penerima bantuan, Hendra, menyampaikan terima kasih atas perhatian yang diberikan Gubernur Kalbar. “Terima kasih kepada Bapak Gubernur atas perhatian dan bantuan yang diberikan,” ungkap Hendra.

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Norsan mengatakan, program Gema Membangun Desa (GMD) tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik dan infrastruktur. Menurutnya, program tersebut juga menjadi sarana memperkuat kepedulian sosial dan mendekatkan pemerintah dengan masyarakat.

“Gema Membangun Desa bukan sekadar tentang pembangunan fisik atau infrastruktur, tetapi juga membangun kebersamaan dan kepedulian sosial. Kita ingin memastikan tidak ada warga yang tertinggal dari perhatian pemerintah,” ujar Norsan.

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Kunjungan ke rumah warga tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan GMD di Desa Karimunting. Melalui program ini, Pemerintah Provinsi Kalbar berupaya mendekatkan pelayanan publik, menyerap aspirasi masyarakat, serta mendorong pembangunan sesuai kebutuhan warga desa. (mse)

 

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Editor : Rafael B. Junior
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