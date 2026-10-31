Kemenag Pontianak Pantau Pelaksanaan TKA dan Asesmen Nasional di Delapan Madrasah Aliyah

PONTIANAK POST - Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak, Aris Sujarwono melakukan monitoring dan evaluasi serta pemantauan langsung di delapan Madrasah Aliyah (MA) di Kota Pontianak untuk memastikan pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang dirangkai dengan Asesmen Nasional berjalan dengan baik, tertib, dan sesuai ketentuan.

Aris menjelaskan, pelaksanaan Monev ini merupakan bagian dari upaya Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak melalui Seksi Pendidikan Madrasah untuk memastikan bahwa penyelenggaraan TKA dan Asesmen Nasional di lingkungan madrasah berlangsung sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.

“Kegiatan tersebut berlangsung selama empat hari, mulai Senin hingga Kamis, 26–29 Oktober 2026, dengan menyasar delapan Madrasah Aliyah, yaitu MAS Darunnaim Putri, MAS Walisongo, MAS Al Hasani, MAS Sirajun Jadid, MAS Al Anwar, MAS Mambaus Shofa, MAS Al Mujtahid, dan MAS Mujahidin Pontianak," sebutnya.

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Dalam kegiatan pemantauan tersebut, tim melakukan peninjauan terhadap kesiapan dan pelaksanaan asesmen, termasuk aspek teknis penyelenggaraan, kesiapan sarana dan prasarana pendukung, serta kondisi pelaksanaan asesmen di masing-masing madrasah.

Pemantauan juga menjadi kesempatan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang mungkin dihadapi madrasah selama proses pelaksanaan berlangsung.

Advertisement Aris menegaskan pentingnya kesiapan dan komitmen seluruh satuan pendidikan dalam menyelenggarakan asesmen secara tertib, objektif, transparan, dan akuntabel.

"Kegiatan monitoring dan evaluasi tidak hanya bertujuan memastikan kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga menjadi sarana pendampingan dan penguatan bagi madrasah dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan,"ungkapnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara kepala madrasah, proktor, teknisi, pengawas, serta seluruh unsur yang terlibat agar pelaksanaan asesmen dapat berjalan lancar. Kesiapan teknis dan kedisiplinan dalam mengikuti ketentuan menjadi faktor penting untuk mendukung pelaksanaan asesmen yang berkualitas.