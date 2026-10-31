KPAD Pontianak Minta Keamanan Sekolah Rakyat Diperketat Usai Dugaan Kasus Pelecehan Seksual

PONTIANAK POST - Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Pontianak menyampaikan keprihatinan atas dugaan kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan Sekolah Rakyat Kota Pontianak. Peristiwa tersebut menjadi perhatian serius, mengingat sekolah seharusnya menjadi ruang aman bagi anak untuk memperoleh pendidikan sekaligus perlindungan.

Ketua KPAD Kota Pontianak, Niyah Nurniati berharap, proses penanganan kasus tersebut dapat diselesaikan oleh pihak kepolisian secara profesional, objektif, dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

"Kami prihatin kejadian seperti ini bisa terjadi. Kami berharap dan mendukung pihak kepolisian agar dapat menyelesaikan persoalan ini secara profesional. Anak-anak di Sekolah Rakyat merupakan anak-anak dari keluarga kurang mampu dengan latar belakang ekonomi berpenghasilan rendah. Mereka datang ke sekolah dengan harapan mendapatkan pendidikan dan perlindungan yang terbaik," ujarnya Jumat (30/10).

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Menurutnya, peristiwa ini harus menjadi bahan evaluasi bersama terhadap sistem pengawasan dan perlindungan anak di lingkungan Sekolah Rakyat. Terlebih, kawasan sekolah memiliki area yang cukup luas dengan jumlah siswa yang banyak sehingga membutuhkan sistem keamanan dan pengawasan yang optimal.

Niyah menyebutkan, ada sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian pengelola Sekolah Rakyat. Salah satunya adalah penambahan sarana dan prasarana keamanan yang memadai, seperti pemasangan kamera pengawas atau CCTV di sejumlah titik strategis.

Advertisement Selain itu, perbandingan jumlah pengasuh dengan anak yang diasuh juga perlu diperhatikan. Menurutnya, pengawasan akan lebih efektif apabila jumlah anak yang menjadi tanggung jawab setiap pengasuh berada dalam batas yang ideal, misalnya satu pengasuh mendampingi sekitar 8 hingga 10 anak.

"Pengasuh harus memiliki porsi pendampingan yang optimal. Jangan sampai jumlah anak yang diawasi terlalu banyak sehingga pengawasan tidak berjalan maksimal. Dengan rasio yang proporsional, kondisi dan aktivitas anak bisa lebih terpantau," jelasnya.

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Tak kalah penting, pihak sekolah juga perlu memperbanyak kegiatan positif dan terarah bagi para siswa. Melalui aktivitas yang edukatif, kreatif, dan membangun karakter, anak-anak dapat menghabiskan waktu dengan kegiatan yang bermanfaat sekaligus berada dalam lingkungan yang lebih terpantau.

Ia berharap kejadian ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh pihak dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, ramah anak, dan bebas dari segala bentuk kekerasan maupun pelecehan seksual.