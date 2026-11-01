Didukung Gubernur, LSKM Gelar Agenda Strategis dan Musyawarah Besar II di Pendopo Gubernur

PONTIANAK – Laskar Satuan Keluarga Madura (LSKM) Kalimantan Barat akan menggelar Agenda Strategis dan Musyawarah Besar (Mubes) II Tahun 2026 di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat pada November mendatang.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi momentum konsolidasi organisasi, tetapi juga sarana memperkenalkan sekaligus melestarikan kekayaan adat dan budaya Madura di Kalimantan Barat.

Rencana kegiatan tersebut disampaikan Ketua Umum DPP LSKM Kalbar, Guntur Perdana, SH, MH, saat bersilaturahmi dengan Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan di kediamannya.

Advertisement Guntur mengatakan, salah satu agenda yang akan ditampilkan adalah pertunjukan seni tradisional Sandur Madura. Pemilihan Pendopo Gubernur sebagai lokasi kegiatan diharapkan menjadi ruang apresiasi budaya sekaligus memperkuat keberagaman etnis di Kalimantan Barat.

"Insyaallah, November ini kami akan menggelar Musyawarah Besar LSKM yang kedua. Kami juga akan menampilkan agenda strategis, di antaranya kesenian Sandur Madura di Pendopo Gubernur. Ini merupakan salah satu upaya kami untuk melestarikan dan memperkenalkan adat budaya Madura kepada masyarakat luas," ujar Guntur.

Pria yang juga menjabat sebagai Majelis Tinggi Dewan Pemuda Lintas Etnis Kalbar itu menegaskan, LSKM mendukung kepemimpinan Ria Norsan sebagai Gubernur Kalimantan Barat. Dukungan tersebut, menurutnya, akan diwujudkan melalui peran organisasi dalam mengawal kebijakan pemerintah daerah, terutama kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Advertisement "Tentu kami mendukung kepemimpinan beliau. Kami juga siap mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah provinsi, khususnya yang pro terhadap masyarakat Kalimantan Barat, terutama masyarakat kecil," tegasnya.

Guntur berharap seluruh rangkaian agenda strategis dan Mubes II LSKM dapat berlangsung lancar serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah. Ia juga berharap kegiatan tersebut mampu memperkuat peran generasi muda dalam menjaga warisan budaya dan merawat persatuan di tengah keberagaman masyarakat Kalimantan Barat.