Pesan Marten Luter di ADG 5: Talenta Muda Dayak Butuh Ruang Berkarya, Tak Sekadar Panggung

PONTIANAK POST — Penasihat Artis Dayak Generation 5 (ADG 5) sekaligus Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Marten Luter mengapresiasi suksesnya penyelenggaraan malam penutupan Artis Dayak Generation 5 di Rumah Radakng, Pontianak, Sabtu (31/10).

Menurutnya, ADG 5 bukan sekadar ajang pencarian bakat dan unjuk kemampuan di atas panggung. Lebih dari itu, kegiatan ini merupakan ruang pembinaan, pengembangan karakter, serta investasi budaya untuk mempersiapkan generasi muda Dayak agar mampu tampil dan bersaing di tengah perkembangan dunia seni dan industri kreatif.

Marten menegaskan, pembinaan talenta muda tidak boleh berhenti ketika acara selesai dan lampu panggung dipadamkan. Justru, keberhasilan sebuah ajang seperti ADG 5 harus diukur dari sejauh mana para peserta mendapatkan kesempatan untuk berkembang dan melanjutkan karya mereka setelah kompetisi berakhir.

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"Anak-anak muda Dayak jangan hanya diberi panggung untuk tampil, tetapi juga harus diberikan ruang, kesempatan, dan pendampingan agar mereka bisa terus berkarya. Jangan sampai setelah acara selesai, potensi mereka justru dibiarkan berjalan sendiri tanpa arah dan dukungan," tegas Marten yang juga politiai Golkar Kalbar ini.

Ia berharap ke depan terbangun kerja sama berkelanjutan antara Manajemen ADG dan Kakondan Studio dalam mengembangkan serta mengorbitkan talenta-talenta muda Dayak dari berbagai kabupaten/kota di Kalimantan Barat.

Advertisement Menurutnya, potensi generasi muda Dayak sangat besar dan tersebar di berbagai daerah. Karena itu, diperlukan kolaborasi nyata, bukan sekadar kegiatan seremonial, agar bakat dan kreativitas mereka memperoleh ruang aktualisasi yang lebih luas di tingkat daerah, nasional, bahkan internasional.

Marten juga menegaskan bahwa ADG 5 diselenggarakan dengan semangat pembinaan dan pengembangan generasi muda, bukan semata-mata berorientasi pada keuntungan komersial. Meskipun membutuhkan dukungan pembiayaan yang tidak sedikit, kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik berkat partisipasi berbagai pihak serta antusiasme masyarakat.

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Dari lebih 100 peserta yang mendaftar dan berasal dari 14 kabupaten/kota se-Kalimantan Barat, terpilih 17 peserta terbaik yang mengikuti rangkaian kegiatan selama lima hari penyelenggaraan.

Capaian tersebut, menurutnya, menjadi bukti bahwa Kalimantan Barat memiliki sumber daya manusia muda yang potensial. Tantangannya sekarang adalah bagaimana potensi itu dirawat, dikembangkan, dan diberikan kesempatan untuk tampil lebih jauh.

Dalam pesannya kepada generasi muda Dayak, Marten mengingatkan agar tidak takut bermimpi, tidak minder menunjukkan kemampuan, serta tidak berhenti mengembangkan kreativitas. Ia mendorong anak-anak muda untuk terus mengasah kemampuan, khususnya di bidang seni, tarik suara, dan berbagai bidang kreatif lainnya.