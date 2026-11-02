Gubernur Kalbar Targetkan Penataan Kampung Nelayan Sungai Soga Terealisasi pada 2027

PONTIANAK POST – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan berharap penataan kawasan Kampung Nelayan Sungai Soga, Kabupaten Bengkayang, dapat direalisasikan pada 2027 melalui penganggaran yang tersedia. Rencana penataan tersebut meliputi perpanjangan pelantar sekitar 100 meter ke arah laut untuk memperluas ruang aktivitas nelayan serta pembangunan fasilitas toilet.

Ria Norsan mengatakan, rencana penataan kawasan tersebut telah dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait. Ia menegaskan, fasilitas pelantar dan dermaga nantinya diperuntukkan bagi kepentingan nelayan, bukan untuk tujuan komersial.

"Penggunaannya juga tidak akan dikenakan biaya sewa sehingga dapat dimanfaatkan untuk menunjang aktivitas dan kesejahteraan nelayan setempat," ungkap Ria Norsan saat mengunjungi Kampung Nelayan Sungai Soga, Sabtu (31/10/2026).

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Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam dialog pada pembukaan program Gema Membangun Desa. Aspirasi itu berkaitan dengan kebutuhan perpanjangan pelantar atau dermaga serta pembangunan fasilitas toilet untuk mendukung aktivitas masyarakat nelayan.

Gubernur menjelaskan, usulan tersebut sebelumnya disampaikan salah seorang kepala desa dalam kegiatan rembuk pembangunan desa. Menurutnya, keberadaan fasilitas pelantar dan toilet sangat dibutuhkan masyarakat setempat.

Advertisement "Jadi, kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari usulan yang disampaikan oleh salah satu kepala desa dalam acara rembuk pembangunan desa. Warga dan kepala desa mengusulkan adanya perpanjangan pelantar atau jembatan dermaga serta pembangunan fasilitas toilet di Sungai Soga karena fasilitas tersebut sangat dibutuhkan oleh para nelayan," ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Gubernur didampingi Wakil Bupati Bengkayang, Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang beserta jajaran, Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Barat, serta sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Selain berdialog dan meninjau kondisi kawasan, Gubernur juga menyerahkan bantuan paket sembako kepada kelompok nelayan dan kelompok penggali kubur di Kampung Nelayan Sungai Soga.

Gubernur juga meninjau proses pengeringan ikan asin hasil tangkapan nelayan yang memanfaatkan teknologi Solar Dome Dryer (SDD).

Teknologi tersebut memanfaatkan energi panas matahari di dalam ruang pengering tertutup yang dilengkapi penutup plastik transparan. Selain melindungi ikan dari air hujan dan gangguan lingkungan, teknologi ini membantu mengoptimalkan proses pengeringan melalui pengaturan suhu dan sirkulasi udara.