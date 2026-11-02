Ria Norsan Dorong Ekspor Sotong Bengkayang, Targetkan Pengiriman Langsung Lewat Terminal Kijing

PONTIANAK POST – Usai mengunjungi Kampung Nelayan Sungai Soga, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, melanjutkan kunjungan kerja dengan meninjau fasilitas penyimpanan beku (cold storage) di Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Sabtu (31/10).

Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung potensi sektor kelautan dan perikanan di wilayah pesisir Bengkayang, khususnya komoditas sotong (Sepia spp.) dan ikan yang memiliki peluang untuk menembus pasar internasional.

Dalam kunjungan itu, gubernur melihat langsung operasional fasilitas cold storage milik pengusaha lokal, Edi. Fasilitas tersebut menampung berbagai hasil tangkapan laut, terutama sotong dan sejumlah jenis ikan yang dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan pasar.

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Berdasarkan keterangan pengelola, kapasitas ekspor mandiri melalui fasilitas tersebut diperkirakan mencapai 100 hingga 200 ton per tahun. Sementara itu, permintaan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dan luar daerah mencapai hampir 300 ton per tahun.

Saat ini, perusahaan tersebut tengah melengkapi persyaratan ekspor secara mandiri, termasuk pengurusan Sertifikat HACCP dan nomor registrasi Unit Pengolahan Ikan (UPI) untuk memenuhi ketentuan ekspor ke Vietnam.

Advertisement Selama ini, kegiatan ekspor produk perikanan tersebut masih dilakukan melalui perusahaan eksportir lain yang telah memiliki kelengkapan persyaratan dan legalitas ekspor.

Dengan terpenuhinya persyaratan tersebut, perusahaan diharapkan dapat melakukan kegiatan ekspor secara mandiri sehingga pengiriman produk perikanan nantinya dapat dilakukan langsung melalui Terminal Kijing di Kalimantan Barat, tanpa harus melalui Jakarta.

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Gubernur Ria Norsan menyampaikan bahwa potensi usaha perikanan melalui fasilitas tersebut cukup besar. Hasil tangkapan nelayan pesisir Bengkayang tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri, tetapi juga memiliki peluang untuk dipasarkan ke luar negeri.

“Ini menunjukkan bahwa potensi perikanan kita cukup besar. Kapasitas ekspornya bisa mencapai 100 sampai 200 ton per tahun, sedangkan permintaan pasar domestik dan luar daerah hampir 300 ton per tahun. Ini merupakan peluang ekonomi yang harus terus kita kembangkan,” ungkap Ria Norsan.

Ia menjelaskan, selama ini pengiriman sejumlah produk perikanan untuk tujuan ekspor masih harus melalui jalur perantara atau transit melalui Jakarta. Kondisi tersebut diharapkan dapat berubah seiring dengan terpenuhinya persyaratan ekspor mandiri oleh perusahaan serta optimalisasi pemanfaatan Terminal Kijing.