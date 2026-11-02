Sungai Jawi Pontianak Bakal Dikembangkan Jadi Kawasan Rekreasi dan Olahraga

PONTIANAK POST - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mendorong pengembangan kawasan Sungai Jawi sebagai ruang aktivitas masyarakat yang memadukan fungsi rekreasi, olahraga, dan ekonomi kreatif.

Pengembangan tersebut diharapkan tidak hanya mempercantik kawasan sungai, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

Menurut Edi, Sungai Jawi memiliki peran penting dalam sistem drainase Kota Pontianak, terutama sebagai saluran yang dipengaruhi pasang surut air. Selain berfungsi sebagai infrastruktur pengendalian genangan, kawasan sungai yang berada di lingkungan permukiman padat penduduk itu juga memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi ruang publik yang produktif.

"Penduduk di sekitarnya juga padat. Karena itu, kita ingin kawasan ini tidak hanya berfungsi sebagai saluran air, tetapi juga menjadi sarana rekreasi, olahraga, dan ekonomi kreatif," ujarnya kemarin.

Edi mengapresiasi terbentuknya Kelompok Jawi Berkah yang bersama masyarakat dan berbagai unsur setempat berinisiatif mengembangkan potensi kawasan Sungai Jawi. Ia menilai kekompakan warga, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, anggota DPRD, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) menjadi modal penting dalam mewujudkan penataan kawasan tersebut.

Advertisement "Ini menjadi kekuatan untuk menjadikan Sungai Jawi sebagai kawasan yang lebih hidup dan bermanfaat," katanya.

Sejumlah gagasan pengembangan mulai mengemuka, di antaranya pemanfaatan kawasan untuk kegiatan olahraga air seperti lomba sampan, aktivitas memancing, serta berbagai kegiatan rekreasi masyarakat. Kawasan tersebut juga berpeluang menjadi tempat berkembangnya usaha ekonomi kreatif yang melibatkan warga sekitar.

Edi menekankan bahwa seluruh rencana pengembangan harus memiliki orientasi yang jelas, yakni memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dengan semakin banyaknya aktivitas positif di kawasan Sungai Jawi, diharapkan terbuka peluang usaha dan sumber penghasilan tambahan bagi warga.

"Jadi bukan sekadar kegiatan rekreasi, tetapi ada manfaat yang dirasakan langsung oleh warga," jelasnya.

Untuk mendukung pengembangan tersebut, Pemerintah Kota Pontianak berkomitmen membantu peningkatan kualitas penataan kawasan, termasuk penerangan jalan dan pemeliharaan lingkungan sungai. Namun, Edi mengingatkan bahwa fungsi utama Sungai Jawi sebagai saluran drainase harus tetap terjaga.