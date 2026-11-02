Wali Kota Pontianak Minta Investigasi Dugaan Pelecehan Murid Sekolah Rakyat

PONTIANAK POST - Kepolisian masih mendalami dugaan pelecehan terhadap seorang murid Sekolah Rakyat di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Penyidik saat ini memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan alat bukti untuk mengungkap kasus yang dilaporkan sekitar dua bulan lalu tersebut.

Kasus dugaan pelecehan terhadap pelajar berusia delapan tahun itu kembali menjadi perhatian setelah ibu korban, didampingi sejumlah warga, menyampaikan permohonan keadilan melalui sebuah video.

Kapolresta Pontianak Kombes Pol Endang Tri Purwanto mengatakan, proses penyelidikan masih berlangsung dengan fokus pada pemeriksaan saksi dan pengumpulan bukti.

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“Ya, masih pemeriksaan saksi dan pengumpulan alat bukti,” kata Endang, Minggu (1/11).

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, pemerintah kota telah meminta dinas terkait melakukan investigasi bersama kepolisian dan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Pontianak.

Advertisement Edi mengaku telah menerima informasi mengenai dugaan kejadian tersebut beberapa waktu lalu. Ia kemudian menginstruksikan Dinas Sosial serta perangkat daerah yang menangani perlindungan anak dan keluarga untuk menelusuri persoalan tersebut.

“Saya sudah mendengar informasi ini beberapa waktu yang lalu dan sudah memerintahkan Dinas Sosial serta dinas yang menangani perlindungan anak dan keluarga untuk melakukan investigasi,” kata Edi, Jumat (30/10).

Menurutnya, penelusuran harus dilakukan dengan mengumpulkan informasi secara akurat, termasuk keterangan korban, keluarga, saksi, dan pihak-pihak terkait lainnya. Koordinasi antara pemerintah kota, KPAD, dan kepolisian diharapkan dapat membantu mengungkap dugaan perundungan maupun pelecehan di lingkungan Sekolah Rakyat.

Edi juga menyoroti sistem pengawasan di Sekolah Rakyat yang menerapkan pendidikan berasrama. Dalam satu lingkungan, siswa dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas tinggal bersama sehingga membutuhkan pengawasan yang ketat dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis.

“Kalau pengawasannya tidak ketat dan tidak humanis, kondisi ini memang sangat rentan. Anak-anak usia SD, SMP, dan SMA berada dalam masa pubertas yang sangat tinggi. Karena itu, perlu ada penanganan khusus. Kita berharap hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi,” ujarnya.