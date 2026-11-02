Edi Kamtono Wacanakan Penambahan Lokasi Car Free Day di Kota Pontianak

PONTIANAK POST - Sebanyak 2.000 peserta meramaikan kegiatan Slow Jogging Pontianak 2,55K memeringati Ulang Tahun (HUT) ke-255 Kota Pontianak, Minggu (1/11) pagi. Kegiatan yang mengambil titik start dan finis di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di depan Kantor PMI Kota Pontianak, itu menjadi bagian dari upaya mengajak masyarakat menjadikan olahraga sebagai gaya hidup sehari-hari.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, antusiasme peserta menunjukkan semakin besarnya minat masyarakat terhadap kegiatan olahraga yang bersifat rekreatif. Menurutnya, olahraga tidak selalu harus dilakukan dengan intensitas tinggi, tetapi dapat dimulai dari aktivitas ringan yang menyenangkan dan bisa diikuti berbagai kalangan.

"Melalui kegiatan seperti slow jogging ini, kita ingin semakin banyak masyarakat yang gemar berolahraga. Tidak harus olahraga berat, yang penting rutin bergerak, sehat, dan bisa menikmati suasana kota bersama-sama," ujarnya.

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Edi mengungkapkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak tengah mewacanakan penambahan lokasi Car Free Day (CFD) di sejumlah kawasan. Langkah tersebut merupakan bagian dari pengembangan Pontianak sebagai kota yang ramah olahraga atau sport city, sekaligus mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat melalui olahraga dan rekreasi.

Selama ini, kawasan Jalan Ahmad Yani menjadi salah satu pusat aktivitas olahraga masyarakat, khususnya pada akhir pekan. Setiap Minggu pagi, kawasan tersebut dipadati warga yang berjalan kaki, berlari, bersepeda, maupun mengikuti berbagai kegiatan kebugaran.

Advertisement "Kita ingin kawasan Car Free Day ini semakin banyak, tidak hanya terpusat di Ahmad Yani. Dengan semakin banyak ruang yang bisa dimanfaatkan, masyarakat juga punya lebih banyak pilihan tempat untuk berolahraga," katanya.

Menurut Edi, pengembangan lokasi CFD perlu dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi infrastruktur, aksesibilitas, serta kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah. Pemkot Pontianak juga berharap adanya dukungan pemerintah pusat dalam peningkatan kualitas infrastruktur, khususnya di kawasan Pontianak Timur dan Pontianak Utara.

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Ia menilai peningkatan infrastruktur di kedua wilayah tersebut dapat membuka peluang hadirnya ruang terbuka hijau dan kawasan aktivitas publik yang dapat dimanfaatkan untuk olahraga, rekreasi, maupun kegiatan masyarakat lainnya.

"Mudah-mudahan dengan bantuan pemerintah pusat untuk peningkatan kualitas infrastruktur di Pontianak Timur dan Utara, kita bisa menambah kawasan-kawasan yang dapat dijadikan ruang terbuka hijau dan Car Free Day," jelasnya.

Edi menambahkan, penyediaan fasilitas olahraga tidak selalu harus berupa stadion atau lapangan berstandar pertandingan. Ruang publik berskala lingkungan juga dapat dimanfaatkan untuk mendorong kebiasaan hidup aktif, seperti taman yang dilengkapi sarana olahraga sederhana maupun jalur untuk berjalan kaki dan berlari.