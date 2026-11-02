Pontianak Targetkan Juara Umum Porprov XIV Kalbar 2026, Siapkan Anggaran Rp2,5 Miliar

PONTIANAK POST - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menargetkan meraih gelar juara umum pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat yang akan digelar November 2026. Untuk mendukung persiapan kontingen, Pemkot Pontianak telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,5 miliar. Sebanyak 933 orang akan memperkuat kontingen Kota Pontianak dalam pesta olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan, target juara umum tidak hanya berorientasi pada perolehan medali, tetapi juga peningkatan kualitas prestasi atlet. Ia berharap para atlet mampu mencatatkan prestasi yang lebih tinggi, termasuk memecahkan rekor pada cabang olahraga yang dipertandingkan.

"Kita harapkan pada Porprov 2026 nanti Kota Pontianak tetap menjadi juara umum. Tetapi selain juara umum, kita juga menginginkan peningkatan kualitas prestasi. Misalnya atlet-atlet kita bisa memecahkan rekor, bahkan mencapai standar prestasi yang lebih tinggi," ujarnya ketika menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Pontianak, kemarin.

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Menurut Edi, keberhasilan atlet memecahkan rekor menjadi salah satu indikator kemajuan pembinaan olahraga. Prestasi tersebut sekaligus membuka peluang bagi atlet untuk mengembangkan kemampuan dan bersaing pada kejuaraan di tingkat yang lebih tinggi.

"Ini menjadi kebanggaan bagi Kota Pontianak karena menunjukkan kualitas atlet kita semakin meningkat," ungkapnya.

Advertisement Sebagai bentuk dukungan terhadap persiapan kontingen, Pemkot Pontianak telah menganggarkan Rp2,5 miliar. Sementara untuk bonus atlet berprestasi, Edi menjelaskan bahwa pengalokasiannya akan dibahas dalam penyusunan anggaran tahun 2027, mengingat pelaksanaan Porprov berlangsung menjelang akhir tahun.

Edi menilai pemberian bonus merupakan bentuk penghargaan terhadap perjuangan atlet yang telah mengharumkan nama Kota Pontianak. Namun, ia juga menekankan pentingnya pembinaan yang berkesinambungan agar pencapaian prestasi tidak berhenti pada satu ajang kejuaraan. Untuk itu, Pemkot Pontianak terus berupaya meningkatkan kualitas dan menambah sarana prasarana olahraga secara bertahap. Fasilitas tersebut diharapkan mampu mendukung kebutuhan latihan atlet sekaligus mendorong masyarakat semakin aktif berolahraga.

"Kita akan terus berupaya meningkatkan kualitas dan menambah sarana prasarana olahraga, baik yang berstandar untuk olahraga prestasi maupun fasilitas yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga," katanya.

Sementara itu, Ketua KONI Kota Pontianak Herry Fadilah menyatakan, pihaknya telah mempersiapkan sebanyak 933 orang untuk memperkuat kontingen Kota Pontianak pada Porprov XIV Kalbar. Jumlah tersebut merupakan kontingen terbesar dibandingkan peserta dari kabupaten dan kota lainnya di Kalimantan Barat.

Herry mengatakan, momentum peringatan HUT ke-255 Kota Pontianak menjadi penyemangat tersendiri bagi para atlet untuk memberikan penampilan terbaik. Ia berharap kemajuan pembangunan kota dapat diikuti dengan peningkatan prestasi olahraga, khususnya dalam mempertahankan posisi Pontianak sebagai juara umum.