Perkuat Merek Kolektif Tenun Iban, Kemenkum Kalbar Gelar Studi Tiru Praktik Baik di Yogyakarta

PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat mendampingi perajin Tenun Iban Kapuas Hulu melakukan studi lapangan (study visit) tata kelola Merek Kolektif ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Sabtu (31/10).

Lawatan lintas negara ini merupakan bagian dari program ASEAN–Hong Kong, China Collective Mark Initiative. Agenda tersebut memfasilitasi kelompok produsen asal Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Timor-Leste untuk membedah langsung praktik sukses pengelolaan jenama bersama, peningkatan kapasitas produksi, hingga strategi pemasaran kerajinan ke pasar global.

Destinasi pertama yang disambangi adalah Sentra Batik Nitik Trimulyo. Di sentra ini, para delegasi mengobservasi manajemen kelompok perajin dalam mempertahankan orisinalitas motif sebagai identitas budaya komunal.

Advertisement Baca Juga: Beri Kepastian Hukum, Kemenkum Kalbar Dukung Raperda Tata Kelola Kratom Lewat FGD DPD RI

Bagi Kelompok Endo Segadok Betenun asal Kapuas Hulu, sistem manajerial Batik Nitik ini menjadi rujukan krusial. Konsistensi teknik pengerjaan dan kontrol kualitas hasil produksi dinilai sebagai kunci utama dalam membangun identitas Merek Kolektif Tenun Iban yang kuat tanpa menggerus filosofi warisan leluhur.

Usai membedah manajemen batik, rombongan bertolak menuju nDalem Kulit Jogja (NKJ). Sentra Sinergi Industri Kerajinan Kulit yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY ini beroperasi sebagai inkubator fasilitas produksi terpadu bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Advertisement Di NKJ, para peserta diperkenalkan pada empat fase produksi modern, yakni persiapan (preparation), pemotongan (cutting), penjahitan (sewing), dan perakitan (assembling). Pemanfaatan teknologi manufaktur presisi seperti mesin pond hidrolik, laser cutting, dan Computer Numerical Control (CNC) diperlihatkan sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan alat sekaligus mendongkrak efisiensi produksi perajin lokal.

Selain fasilitas mekanis, peserta juga menyerap ilmu terkait manajemen rantai pasok bahan baku dan pelatihan kompetensi. Ekosistem terintegrasi ini membuktikan bahwa kelangsungan Merek Kolektif mutlak membutuhkan sokongan teknologi, standarisasi keterampilan, dan pemetaan pasar yang matang.