Bahas Pelindungan PMI di Hong Kong, Kemenkum Kalbar Ikuti Pasti Ada Solusi Lintas Kementerian

PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat mengikuti dialog lintas instansi bertajuk "Pasti Ada Solusi Episode 23". Agenda virtual yang digelar pada Minggu (1/11) ini difokuskan pada mitigasi dan penyelesaian problematika Warga Negara Indonesia (WNI), khususnya Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Hong Kong.

Diskusi strategis ini melibatkan delapan kementerian bersama Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hong Kong. Kedelapan kementerian tersebut meliputi Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Sekretariat Kabinet.

Forum tingkat tinggi tersebut membedah beragam persoalan yang kerap membelit para PMI di negara penempatan. Evaluasi mencakup masalah keimigrasian seperti dokumen dan izin tinggal, sengketa hubungan kerja kontraktual, hingga pendampingan perkara hukum perdata maupun pidana. Percepatan respons pengaduan dan kemudahan akses administrasi perwakilan menjadi sorotan utama yang dituntut perbaikannya.

Ditinjau dari tugas dan fungsi Kementerian Hukum, optimalisasi layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) menjadi titik tumpu penyelesaian masalah. Kejelasan prosedur layanan legalisasi dokumen (Apostille) dan status pewarganegaraan dinilai sangat krusial untuk menjamin kepastian hukum WNI selama bermukim di luar negeri.

Merespons arahan pusat, Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, mendorong agar hasil rumusan delapan kementerian ini segera diimplementasikan dalam bentuk pelayanan nyata di daerah asal kantong PMI. Ia menitikberatkan pentingnya edukasi pralangkah bagi calon PMI agar mereka benar-benar memahami hak, kewajiban, ketentuan kontrak kerja, serta tata cara meminta bantuan darurat.