Kemenkum Kalbar Dorong Raperda Fasilitasi Pesantren Singkawang Jawab Kebutuhan Nyata

PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat mengawal penyusunan rancangan regulasi daerah agar relevan dengan kebutuhan faktual pondok pesantren. Komitmen ini ditegaskan dalam agenda Public Hearing Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD Kota Singkawang tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren pada Jumat (30/10).

Forum penjaringan aspirasi yang dipusatkan di Ruang Paripurna DPRD Kota Singkawang tersebut dibuka oleh Wakil Ketua I DPRD, Karmayadi. Diskusi strategis ini melibatkan multi-pemangku kepentingan, mulai dari jajaran legislatif, eksekutif daerah, perwakilan Kementerian Agama, organisasi kemasyarakatan Islam, kalangan akademisi, hingga para pimpinan pondok pesantren se-Kota Singkawang.

Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, menyambut positif langkah proaktif legislatif setempat. Ia menilai pesantren memegang peranan krusial yang melampaui fungsi pendidikan agama, yakni sebagai pilar penguat kerukunan, toleransi, serta agen pemberdayaan sosial di tengah kemajemukan masyarakat Singkawang.

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Lebih lanjut, Jonny membeberkan sejumlah elemen esensial yang wajib diakomodasi di dalam Naskah Akademik maupun draf Raperda. Poin tersebut mencakup pembatasan kewenangan pemerintah daerah, sinkronisasi skema fasilitasi dengan kondisi di lapangan, penerapan asas keadilan, transparansi anggaran, hingga visibilitas penerapan aturan tersebut kelak.

“Regulasi yang baik tidak cukup hanya disusun berdasarkan apa yang dianggap penting oleh pemerintah, tetapi juga harus mendengarkan apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Karena itu, penyusunan Raperda ini harus melibatkan berbagai pihak agar memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat,” tegas Jonny.

Advertisement Agenda bedah regulasi ini dilanjutkan dengan pengantar materi dari Ketua Kelompok Kerja 5 Fasilitasi Perencanaan dan Perancangan Peraturan Perundang-undangan Kemenkum Kalbar, Cecilia V. Simanjuntak. Pemaparan substansi Naskah Akademik kemudian diurai secara perinci oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Iftri Rezeki.