Kemenkum Kalbar Dorong Tenun Iban Kapuas Hulu Tembus Pasar Global Lewat Strategi Branding

PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat terus memacu daya saing komoditas Tenun Iban Kapuas Hulu agar mampu berekspansi ke pasar global. Langkah ini direalisasikan dengan mendampingi Kelompok Endo Segadok Betenun dalam program ASEAN–Hong Kong, China Collective Mark Initiative di Novotel Suites Yogyakarta Malioboro, Jumat (30/10).

Memasuki hari ketiga loka karya yang mengusung tema Market Access, Branding & Validation tersebut, para delegasi dibekali analisis peluang pasar di Hong Kong, taktik pemasaran digital, serta standardisasi produk ekspor.

Tim pemateri menggarisbawahi bahwa kualitas kerajinan harus ditopang oleh empat pilar utama. Keempatnya meliputi kekuatan identitas jenama (merek), teknik penceritaan produk (storytelling) yang memikat, desain kemasan berstandar, serta optimalisasi kanal penjualan digital guna meraup kepercayaan konsumen lintas negara.

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Dalam sesi presentasi, Kelompok Endo Segadok Betenun memaparkan orisinalitas Tenun Iban. Pemaparan mencakup filosofi keunikan motif, teknik pengerjaan manual, penggunaan pewarna alam, hingga nilai historis yang diwariskan turun-temurun oleh perempuan Dayak Iban.

Merespons paparan tersebut, tim ahli memberikan masukan krusial terkait penajaman narasi merek, konsistensi visual pada logo, serta strategi pemanfaatan media sosial. Narasi mendalam seputar kehidupan para penenun dan proses produksi dinilai memiliki nilai jual tinggi (unique selling proposition) untuk menarik minat konsumen mancanegara.

Advertisement Selain itu, muncul rekomendasi strategis untuk mengembangkan produk turunan berupa pakaian siap pakai (ready-to-wear) yang berkolaborasi dengan desainer fesyen. Inovasi ini dinilai penting untuk menyasar segmen pasar modern yang menginginkan produk berbahan kain tradisional namun dengan desain yang lebih praktis untuk kebutuhan sehari-hari.

Rangkaian agenda ini ditutup secara resmi oleh perwakilan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). DJKI berharap produk lokal terpilih yang difasilitasi dalam program ini kelak mampu melipatgandakan nilai ekonomi dan jangkauan pasarnya. Sesuai jadwal, agenda pendampingan akan dilanjutkan dengan studi lapangan (study visit) ke koperasi pengelolaan Merek Kolektif.